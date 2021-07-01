Життя — не серіал: зірка "Розповідь служниці" Івонн Страховскі чекає на другу дитину

38-річна актриса розсекретила своє цікаве положення, з'явившись на прем'єрі фільму "Війна завтра"

Австралійська актриса Івонн Страховскі, відома за роллю Серени Уотерфорд в серіалі "Розповідь служниці", стане матірʼю вдруге. Про свою вагітність актриса повідомила оригінально: просто зʼявилася на премʼєрі фільму "Війна майбутнього" в Лос-Анджелесі у білій сукні, що демонструє її живіт. Про це пише RTE.

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Батько дитини — 39-річний чоловік Страховскі актор Тім Лоуден. Вони одружилися чотири роки тому. Восени 2018 року в них народився син Вільям.

[ + – ] Івонн Страховскі з сином Вільямом

Примітно, але Страховскі, відома за ролями в серіалах "Декстер" і "Чак" всесвітню популярність здобула після виходу на екрани серіалу "Розповідь служниці". У цій похмурій антиутопії розповідається про тоталітарний і релігійний світ майбутнього, де більшість жінок не можуть мати дітей, а тому беруть в сімʼї так званих служниць, які повинні зачати дитину від їхніх чоловіків.

[ + – ] Івонн Страховскі та Елізабет Мосс в серіалі "Розповідь служниці"

Івонн зіграла роль жорстокої Серени Уотерфорд, яка причетна до створення такого політичного ладу і підтримує свого чоловіка, високопоставленого чиновника.

Актриса неодноразово зізнавалася, що її героїня їй абсолютно несимпатична і навіть коли вона страждає, то їй нелегко виявляти до неї співчуття.

"Як і глядачі, я ненавиджу Серену, і хотіла б, щоб вона стала хорошою людиною", — зазначала вона.