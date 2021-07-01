Десятки букетов и сотни писем: как отметила принцесса Диана свой последний день рождения

Сегодня сыновья леди Ди откроют ее памятную статую в Кенсингтонском дворце, а таблоиды вспоминают, каким был ее последний день рождения

Принцесса Диана скончалась 31 августа 1997 года в парижской больнице Сальпетриер от полученных в ДТП травм. В ее 60-летний юбилей, сегодня, 1 июля, принцы Уильям и Гарри откроют памятную статую в садах Кенсингтонского дворца. Чтобы почтить память матери, которая навсегда останется в их памяти молодой и прекрасной 36-летней женщиной, принцы распорядились окружить статую ее любимыми цветами: тюльпанами, розами, душистым горошком и незабудками. А таблоиды тем временем вспоминают, как принцесса отпраздновала свой последний день рождения. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Дни рождения и юбилеи обычно для особ из королевских семей являются скорей неудобными праздниками. Ведь в этот день они обязаны принимать гостей, многочисленные телефонные звонки и сообщения, а потому с семьей зачастую побыть не удается.

Принцесса Диана, празднуя свой 36 день рождения, также не стала исключением. Ее преследовали папарацци, внимание всех СМИ со всего мира были прикованы к ней после скандального бракоразводного процесса и не менее скандального романа с Доди Аль-Файедом. Так что, как бы принцессе не хотелось шумихи в свой день рождения – она была.

Ее бывшие сотрудники и помощники вспоминают, что открытки и письма приходили мешками. Их было более 300 штук еще до обеда. Причем часть писем приходила в офис, но самые близкие друзья и родственники все же присылали письма к ней в квартиру.

[ + – ] День рождения принцессы Дианы в галерее Тейт

Букетов цветов только утром насчитывалось более 70-ти, потом помощники просто перестали их считать.

Цветы поступали от благотворительных организаций, членом и патроном которых она была. А также были букеты и от поклонников. Среди приславших был миллиардер и владелец компании Gulfstream, Тедди Форстманн, когда-то сделавший ей предложение стать его женой.

Диана всегда говорила, что это было стратегическое предложение: Форстманн хотел баллотироваться в президенты США и "принцесса сердец" в качестве супруги просто бы не оставила конкурентам шансов на победу. Она ему отказала, но Форстманн продолжал присылать ей цветы в течении трех лет, вплоть до ее смерти. Даже когда он узнал о ее романе с Доди, то не перестал это делать и в шутку просил бросить своего бойфренда, а иначе он спрыгнет с Бруклинского моста.

[ + – ] Тедди Фростманн - один из самых преданных поклонников Дианы

Роскошный букет прислал и Дональд Трамп, тогда еще не президент США, но бизнесмен не угадал со сроками и цветы прибыли с опозданием в два дня. Принцесса отправила их в клинику Найтсбридж.

Среди примечательных подарков была видеокамера от Гулу Лалвани, индийского основателя технологической фирмы Binatone и одного из самых преданных поклонников Дианы, который приглашал ее на свою виллу в Таиланде. Этот подарок Диана потом передарила своему сыну Гарри, отметив, что она не "любитель гаджетов".

Дизайнер Роберто Деворик, бывший другом Дианы, прислал ей единственный подарок, от которого она отказалась: шикарное белое платье от Лакруа. "Это красиво и невероятно великодушно с его стороны, но я не могу этого принять", — сказала тогда принцесса помощникам. Одним из условий развода было, что она не может участвовать в рекламных кампаниях, а появившись в наряде от Лакруа, она бы косвенно это сделала.

Диана нашла время, чтобы написать письмо британской семье, попавшей в ужасную аварию, также она ответила на поздравления директрисе своей школы Вест-Хит в графстве Кент и согласилась отправится на Ямайку в рамках благотворительного визита от организации "Цепи надежды". Она также позвонила своей матери, но отказалась говорить с Сарой Фергюсон, герцогиней Йоркской, которая была женой младшего брата принца Чарльза, принца Эндрю. Сара написала автобиографию, в которой нелицеприятно отзывалась о Диане и женщины так и не успели помириться.

[ + – ] Диана в черном платье от Жака Азагури [ + – ] Жак Азагури рядом со своим знаменитым творением

Свой день рождения Диана завершила визитом на благотворительный прием в галерее Тейт. Она была в черном платье от Jacques Azagury, которое дополнила изумрудным колье и туфлями на очень высоких каблуках.

Ее кавалером на этом мероприятии стал ее брат – граф Спенсер.