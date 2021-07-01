Десятки букетів і сотні листів: як відсвяткувала принцеса Діана свій останній день народження

Сьогодні сини леді Ді відкриють її пам'ятну статую в Кенсингтонському палаці, а таблоїди згадують, яким був її останній день народження.

Принцеса Діана померла 31 серпня 1997 року в паризькій лікарні Сальпетрієр від отриманих у ДТП травм. В її 60-річний ювілей, сьогодні, 1 липня, принци Вільям і Гаррі відкриють пам'ятну статую в садах Кенсингтонського палацу. Щоб вшанувати пам'ять матері, яка назавжди залишиться в їхній пам'яті молодою і прекрасною 36-річною жінкою, принци розпорядилися оточити статую її улюбленими квітами: тюльпанами, трояндами, запашним горошком і незабудками. А таблоїди тим часом згадують, як принцеса відсвяткувала свій останній день народження. Про це пише Daily Mail.

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Дні народження та ювілеї зазвичай для осіб із королівських сімей є скоріше незручними святами. Адже в цей день вони зобов'язані приймати гостей, численні телефонні дзвінки та повідомлення, а тому із сім'єю часто побути не вдається.

Принцеса Діана, святкуючи свій 36-й день народження, також не стала винятком. Її переслідували папараці, увага всіх ЗМІ з усього світу була прикута до неї після скандального шлюборозлучного процесу й не менш скандального роману з Доді Аль-Файєдом. Тож, як би принцесі не хотілося галасу в свій день народження — він був.

Її колишні співробітники і помічники згадують, що листівки та листи приходили мішками. Їх було більше 300 штук ще до обіду. Причому частина листів приходила в офіс, але найближчі друзі та родичі все ж надсилали листи до неї в квартиру.

[ + – ] День народження принцеси Діани в галереї Тейт

Букетів квітів тільки вранці налічувалося понад 70, потім помічники просто перестали їх рахувати.

Квіти надходили від благодійних організацій, членкинею і патронаткою яких вона була. А також були букети і від шанувальників. Серед тих, хто надіслали, був мільярдер і власник компанії Gulfstream, Тедді Форстман, колись зробив їй пропозицію стати його дружиною.

Діана завжди говорила, що це була тратегічна пропозиція: Форстман хотів балотуватися в президенти США і "принцеса сердець" як його дружина просто б не залишила конкурентам шансів на перемогу. Вона йому відмовила, але Форстман продовжував надсилати їй квіти протягом трьох років, аж до її смерті. Навіть коли він дізнався про її роман із Доді, то не перестав це робити і жартома просив кинути свого бойфренда, а інакше він зістрибне з Бруклінського моста.

[ + – ] Тедді Фростманн — один із найвідданіших шанувальників Діани

Розкішний букет надіслав і Дональд Трамп, тоді ще не президент США, але бізнесмен не вгадав із термінами і квіти прибули із запізненням на два дні. Принцеса надіслала їх у клініку Найтсбрідж.

Серед примітних подарунків була відеокамера від Гулу Лалвані, індійського засновника технологічної фірми Binatone та одного з найвідданіших шанувальників Діани, який запрошував її на свою віллу в Таїланді. Цей подарунок Діана потім передарувала своєму синові Гаррі, зазначивши, що вона не "любителька гаджетів".

Дизайнер Роберто Деворік, колишній друг Діани, надіслав їй єдиний подарунок, від якого вона відмовилася: шикарна біла сукня від Лакруа. "Це красиво і неймовірно великодушно з його боку, але я не можу цього прийняти", — сказала тоді принцеса помічникам. Однією з умов розлучення було, що вона не може брати участь в рекламних кампаніях, а з'явившись у вбранні від Лакруа, вона б побічно це зробила.

Діана знайшла час, щоб написати лист британській сім'ї, яка потрапила в жахливу аварію, також вона відповіла на привітання директорці своєї школи Вест-Хіт у графстві Кент і погодилася вирушити на Ямайку в рамках благодійного візиту від організації "Ланцюги надії". Вона також подзвонила своїй матері, але відмовилася говорити із Сарою Фергюсон, герцогинею Йоркською, яка була дружиною молодшого брата принца Чарльза, принца Ендрю. Сара написала автобіографію, в якій неупереджено відгукувалася про Діану й жінки так і не встигли помиритися.

[ + – ] Діана в чорній сукні від Жака Азагурі [ + – ] Жак Азагурі поруч зі своїм знаменитим творінням

Свій день народження Діана завершила візитом на благодійний прийом у галереї Тейт. Вона була в чорній сукні від Jacques Azagury, яку доповнила смарагдовим кольє і туфлями на дуже високих підборах.

Її кавалером на цьому заході став її брат — граф Спенсер.