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Самый дорогой: Криштиану Роналду возглавил рейтинг по стоимости рекламного поста в Instagram

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Криштиану Роналду, форвард, ювентус
Фото: instagram.com/cristiano

За одну публикацию португалец получает 1,6 миллиона долларов. На втором месте оказался актер Дуэйн "Скала" Джонсон

Криштиану Роналду оказался самым высокооплачиваемым пользователем Instagram. Он занял первое место в ежегодном рейтинге по стоимости публикации спонсируемого поста. За один рекламный пост футболист получает 1,6 миллионов долларов. Исследование провела компания Hopper HQ, которая проанализировала данные, включая среднюю вовлеченность, частоту публикаций и количество подписчиков. Об этом пишет Daily Mail.

Это первый случай, когда футболист достиг первого места в этом ежегодном рейтинге. В прошлом году форвард был только на третьем месте со своими "скромными" 889 тысячами долларов за один рекламный пост. 

Криштиану Роналду в трусах, футболист
Криштиану Роналду в белье
Криштиану Роналду, футболист
Криштиану Роналду на футбольном поле

36-летний Роналду зарабатывает в Instagram более 40 миллионов долларов в год, что больше, чем его зарплата в качестве игрока итальянского клуба "Ювентус". У Роналду 308 миллионов подписчиков в Instagram.

Актер Дуэйн "Скала" Джонсон находится на втором месте. Рекламный пост в блоге 49-летней звезды боевиков и комедий стоит 1,52 миллиона долларов. На него подписаны 250 миллионов человек.

Дуэйн "Скала" Джонсон, дочки
Дуэйн "Скала" Джонсон с дочками
Дуэйн "Скала" Джонсон, актер

Замыкает тройку лидеров 28-летняя певица Ариана Гранде. Она за рекламный пост получает 1,51 миллион долларов. У нее 247 миллионов подписчиков.

Ариана Гранде, певица
Ариана Гранде
Ариана Гранде, певица

Также в список попали такие знаменитости, как Кендалл Дженнер и Лионель Месси.

На четвертом месте оказалась 23-летняя Кайли Дженнер — 1,49 миллиона долларов за пост. Она постит рекламные фотографии своего бренда по уходу за кожей, милые снимки своей дочери и саму себя.

Кайли Дженнер, модель
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер, модель
Кайли Дженнер

Чаще всего в откровенных купальниках. Ранее она занимала первое место в рейтинге, однако уступила позицию. На нее подписаны 244 миллиона человек.

Пятое место занимает 28-летняя певица Селена Гомес, которая получает 1,46 миллиона долларов за пост, которым она делится со своими 239 миллионами подписчиков.

Селена Гомес, певица
Селена Гомес
Селена Гомес, певица

Пять лет назад она была на первом месте, однако упала в рейтинге.

Самая знаменитая из клана Дженнер-Кардашьян, Ким Кардашьян получает 1,41 миллионов доллара за пост. 40-летняя звезда реалити-шоу чаще всего постит селфи в бикини, фото с детьми, продвигает свою линию одежды SKIMS и линейку косметики KKW Beauty.

Ким Кардашьян, модель
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян, модель
Ким Кардашьян

Хоть она и занимает шестое место, но Ким считается одной из самых влиятельных блогерш в Instagram. На нее подписаны 232 миллиона человек.

Еще один футболист в рейтинге – Лионель Месси из ФК "Барселона". Это его дебют на седьмом месте с солидными 1,16 миллионами за рекламный пост.

Лионель Месси, капитан ФК "Барселона"
Лионель Месси - капитан ФК "Барселона"
Лионель Месси, капитан ФК "Барселона"

Аргентинец редко публикует откровенные фотографии, или снимки семьи, зато делится снимками с футбольного поля. У него 224 миллионов подписчиков.

Бейонсе занимает восьмое место с 1,14 миллионов долларов за пост. 39-летняя певица спустилась на ступень рейтинга. В 2020 году она занимала седьмое место.

Бейонсе, певица
Бейонсе
Бейонсе, певица

Она регулярно делится снимками со своим мужем и дочерью. А также постит снимки себя в дизайнерских нарядах.

Джастин Бибер занимает девятое место и зарабатывает 1,12 миллионов долларов за пост.

Джастин Бибер, певец
Джастин Бибер и ноги его жены
Джастин Бибер, певец

У 27-летнего певца 179 миллионов подписчиков, причем их количество значительно выросло после того, как он женился и начал постить снимки не только себя, но и своей супруги Хейли Бибер.

Модель Кендалл Дженнер замыкает десятку.

Кендалл Дженнер, текила
Кендалл Дженнер и ее текила

Третья из клана Дженнер-Кардашьян в рейтинге получает по 1,05 миллиона долларов за пост. Для своих 172 миллионов поклонников она регулярно постит собственные снимки и продвигает свои продукты, в том числе и бренд текилы. 