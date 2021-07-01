Самый дорогой: Криштиану Роналду возглавил рейтинг по стоимости рекламного поста в Instagram
За одну публикацию португалец получает 1,6 миллиона долларов. На втором месте оказался актер Дуэйн "Скала" Джонсон
Криштиану Роналду оказался самым высокооплачиваемым пользователем Instagram. Он занял первое место в ежегодном рейтинге по стоимости публикации спонсируемого поста. За один рекламный пост футболист получает 1,6 миллионов долларов. Исследование провела компания Hopper HQ, которая проанализировала данные, включая среднюю вовлеченность, частоту публикаций и количество подписчиков. Об этом пишет Daily Mail.
Это первый случай, когда футболист достиг первого места в этом ежегодном рейтинге. В прошлом году форвард был только на третьем месте со своими "скромными" 889 тысячами долларов за один рекламный пост.
36-летний Роналду зарабатывает в Instagram более 40 миллионов долларов в год, что больше, чем его зарплата в качестве игрока итальянского клуба "Ювентус". У Роналду 308 миллионов подписчиков в Instagram.
Актер Дуэйн "Скала" Джонсон находится на втором месте. Рекламный пост в блоге 49-летней звезды боевиков и комедий стоит 1,52 миллиона долларов. На него подписаны 250 миллионов человек.
Замыкает тройку лидеров 28-летняя певица Ариана Гранде. Она за рекламный пост получает 1,51 миллион долларов. У нее 247 миллионов подписчиков.
Также в список попали такие знаменитости, как Кендалл Дженнер и Лионель Месси.
На четвертом месте оказалась 23-летняя Кайли Дженнер — 1,49 миллиона долларов за пост. Она постит рекламные фотографии своего бренда по уходу за кожей, милые снимки своей дочери и саму себя.
Чаще всего в откровенных купальниках. Ранее она занимала первое место в рейтинге, однако уступила позицию. На нее подписаны 244 миллиона человек.
Пятое место занимает 28-летняя певица Селена Гомес, которая получает 1,46 миллиона долларов за пост, которым она делится со своими 239 миллионами подписчиков.
Пять лет назад она была на первом месте, однако упала в рейтинге.
Самая знаменитая из клана Дженнер-Кардашьян, Ким Кардашьян получает 1,41 миллионов доллара за пост. 40-летняя звезда реалити-шоу чаще всего постит селфи в бикини, фото с детьми, продвигает свою линию одежды SKIMS и линейку косметики KKW Beauty.
Хоть она и занимает шестое место, но Ким считается одной из самых влиятельных блогерш в Instagram. На нее подписаны 232 миллиона человек.
Еще один футболист в рейтинге – Лионель Месси из ФК "Барселона". Это его дебют на седьмом месте с солидными 1,16 миллионами за рекламный пост.
Аргентинец редко публикует откровенные фотографии, или снимки семьи, зато делится снимками с футбольного поля. У него 224 миллионов подписчиков.
Бейонсе занимает восьмое место с 1,14 миллионов долларов за пост. 39-летняя певица спустилась на ступень рейтинга. В 2020 году она занимала седьмое место.
Она регулярно делится снимками со своим мужем и дочерью. А также постит снимки себя в дизайнерских нарядах.
Джастин Бибер занимает девятое место и зарабатывает 1,12 миллионов долларов за пост.
У 27-летнего певца 179 миллионов подписчиков, причем их количество значительно выросло после того, как он женился и начал постить снимки не только себя, но и своей супруги Хейли Бибер.
Модель Кендалл Дженнер замыкает десятку.
Третья из клана Дженнер-Кардашьян в рейтинге получает по 1,05 миллиона долларов за пост. Для своих 172 миллионов поклонников она регулярно постит собственные снимки и продвигает свои продукты, в том числе и бренд текилы.