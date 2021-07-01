Самый дорогой: Криштиану Роналду возглавил рейтинг по стоимости рекламного поста в Instagram

За одну публикацию португалец получает 1,6 миллиона долларов. На втором месте оказался актер Дуэйн "Скала" Джонсон

Криштиану Роналду оказался самым высокооплачиваемым пользователем Instagram. Он занял первое место в ежегодном рейтинге по стоимости публикации спонсируемого поста. За один рекламный пост футболист получает 1,6 миллионов долларов. Исследование провела компания Hopper HQ, которая проанализировала данные, включая среднюю вовлеченность, частоту публикаций и количество подписчиков. Об этом пишет Daily Mail.

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Это первый случай, когда футболист достиг первого места в этом ежегодном рейтинге. В прошлом году форвард был только на третьем месте со своими "скромными" 889 тысячами долларов за один рекламный пост.

[ + – ] Криштиану Роналду в белье [ + – ] Криштиану Роналду на футбольном поле

36-летний Роналду зарабатывает в Instagram более 40 миллионов долларов в год, что больше, чем его зарплата в качестве игрока итальянского клуба "Ювентус". У Роналду 308 миллионов подписчиков в Instagram.

Актер Дуэйн "Скала" Джонсон находится на втором месте. Рекламный пост в блоге 49-летней звезды боевиков и комедий стоит 1,52 миллиона долларов. На него подписаны 250 миллионов человек.

[ + – ] Дуэйн "Скала" Джонсон с дочками

Замыкает тройку лидеров 28-летняя певица Ариана Гранде. Она за рекламный пост получает 1,51 миллион долларов. У нее 247 миллионов подписчиков.

[ + – ] Ариана Гранде

Также в список попали такие знаменитости, как Кендалл Дженнер и Лионель Месси.

На четвертом месте оказалась 23-летняя Кайли Дженнер — 1,49 миллиона долларов за пост. Она постит рекламные фотографии своего бренда по уходу за кожей, милые снимки своей дочери и саму себя.

[ + – ] Кайли Дженнер [ + – ] Кайли Дженнер

Чаще всего в откровенных купальниках. Ранее она занимала первое место в рейтинге, однако уступила позицию. На нее подписаны 244 миллиона человек.

Пятое место занимает 28-летняя певица Селена Гомес, которая получает 1,46 миллиона долларов за пост, которым она делится со своими 239 миллионами подписчиков.

[ + – ] Селена Гомес

Пять лет назад она была на первом месте, однако упала в рейтинге.

Самая знаменитая из клана Дженнер-Кардашьян, Ким Кардашьян получает 1,41 миллионов доллара за пост. 40-летняя звезда реалити-шоу чаще всего постит селфи в бикини, фото с детьми, продвигает свою линию одежды SKIMS и линейку косметики KKW Beauty.

[ + – ] Ким Кардашьян [ + – ] Ким Кардашьян

Хоть она и занимает шестое место, но Ким считается одной из самых влиятельных блогерш в Instagram. На нее подписаны 232 миллиона человек.

Еще один футболист в рейтинге – Лионель Месси из ФК "Барселона". Это его дебют на седьмом месте с солидными 1,16 миллионами за рекламный пост.

[ + – ] Лионель Месси - капитан ФК "Барселона"

Аргентинец редко публикует откровенные фотографии, или снимки семьи, зато делится снимками с футбольного поля. У него 224 миллионов подписчиков.

Бейонсе занимает восьмое место с 1,14 миллионов долларов за пост. 39-летняя певица спустилась на ступень рейтинга. В 2020 году она занимала седьмое место.

[ + – ] Бейонсе

Она регулярно делится снимками со своим мужем и дочерью. А также постит снимки себя в дизайнерских нарядах.

Джастин Бибер занимает девятое место и зарабатывает 1,12 миллионов долларов за пост.

[ + – ] Джастин Бибер и ноги его жены

У 27-летнего певца 179 миллионов подписчиков, причем их количество значительно выросло после того, как он женился и начал постить снимки не только себя, но и своей супруги Хейли Бибер.

Модель Кендалл Дженнер замыкает десятку.

[ + – ] Кендалл Дженнер и ее текила

Третья из клана Дженнер-Кардашьян в рейтинге получает по 1,05 миллиона долларов за пост. Для своих 172 миллионов поклонников она регулярно постит собственные снимки и продвигает свои продукты, в том числе и бренд текилы.