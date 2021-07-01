Найдорожчий: Кріштіану Роналду очолив рейтинг за вартістю рекламного допису в Instagram

За одну публікацію португалець отримує 1,6 мільйонів доларів. На другому місці опинився актор Двейн "Скеля" Джонсон.

Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним користувачем Instagram. Він посів перше місце в щорічному рейтингу за вартістю публікації допису, що спонсорується. За один рекламний допис футболіст отримує 1,6 мільйонів доларів. Дослідження провела компанія Hopper HQ, яка проаналізувала дані, враховуючи середню залученість, частоту публікацій та кількість підписників. Про це пише Daily Mail.

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Це перший випадок, коли футболіст досяг першого місця в цьому щорічному рейтингу. У минулому році форвард був тільки на третьому місці зі своїми "скромними" 889 тисячами доларів за один рекламний допис.

[ + – ] Кріштіану Роналду в білизні [ + – ] Кріштіану Роналду на футбольному полі

36-річний Роналду заробляє в Instagram понад 40 мільйонів доларів на рік, що більше, ніж його зарплата як гравця італійського клубу "Ювентус". У Роналду 308 мільйонів підписників в Instagram.

Актор Двейн "Скеля" Джонсон знаходиться на другому місці. Рекламний допис у блозі 49-річної зірки бойовиків і комедій коштує 1,52 мільйонів доларів. На нього підписані 250 мільйонів осіб.

[ + – ] Двейн "Скеля" Джонсон із дочками

Замикає трійку лідерів 28-річна співачка Аріана Гранде. Вона за рекламний допис отримує 1,51 мільйонів доларів. У неї 247 мільйонів підписників.

[ + – ] Аріана Гранде

Також до списку потрапили такі знаменитості, як Кендалл Дженнер і Ліонель Мессі.

На четвертому місці опинилася 23-річна Кайлі Дженнер — 1,49 мільйонів доларів за допис. Вона постить рекламні фотографії свого бренду для догляду за шкірою, милі знімки своєї дочки і саму себе.

[ + – ] Кайлі Дженнер [ + – ] Кайлі Дженнер

Найчастіше у відвертих купальниках. Раніше вона посідала перше місце в рейтингу, проте поступилася позиціями. На неї підписані 244 мільйони осіб.

Пʼяте місце посідає 28-річна співачка Селена Гомес, яка отримує 1,46 мільйонів доларів за допис, яким вона ділиться зі своїми 239 мільйонами підписників.

[ + – ] Селена Гомес

Пʼять років тому вона була на першому місці, однак впала в рейтингу.

Найзнаменитіша з клану Дженнер-Кардашʼян, Кім Кардашʼян отримує 1,41 мільйонів доларів за допис. 40-річна зірка реаліті-шоу найчастіше постить селфі в бікіні, фото з дітьми, просуває свою лінію одягу SKIMS і лінійку косметики KKW Beauty.

[ + – ] Кім Кардаш'ян [ + – ] Кім Кардаш'ян

Хоч вона і посідає шосте місце, але Кім вважається однією з найвпливовіших блогерок в Instagram. На неї підписані 232 мільйони осіб.

Ще один футболіст у рейтингу — Ліонель Мессі з ФК "Барселона". Це його дебют на сьомому місці із солідними 1,16 мільйонами за рекламний допис.

[ + – ] Ліонель Мессі — капітан ФК "Барселона"

Аргентинець рідко публікує відверті фотографії, або знімки сімʼї, зате ділиться знімками з футбольного поля. У нього 224 мільйони підписників.

Бейонсе посідає восьме місце з 1,14 мільйонами доларів за допис. 39-річна співачка спустилася на щабель рейтингу. У 2020 році вона посідала сьоме місце.

[ + – ] Бейонсе

Вона регулярно ділиться знімками зі своїм чоловіком і дочкою. А також постить знімки себе в дизайнерських нарядах.

Джастін Бібер посідає девʼяте місце і заробляє 1,12 мільйонів доларів за допис.

[ + – ] Джастін Бібер і ноги його дружини

У 27-річного співака 179 мільйонів підписників, причому їхня кількість значно зросла після того, як він одружився і почав постити знімки не тільки себе, але й своєї дружини Гейлі Бібер.

Модель Кендалл Дженнер замикає десятку.

[ + – ] Кендалл Дженнер і її текіла

Третя з клану Дженнер-Кардашʼян у рейтингу отримує по 1,05 мільйонів доларів за допис. Для своїх 172 мільйонів шанувальників вона регулярно постить власні знімки і просуває свої продукти, зокрема й бренд текіли.