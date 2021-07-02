Подключили к аппарату ИВЛ: актер Петр Мамонов госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом

Актер и основатель группы "Звуки Му" был направлен в реанимационное отделение

70-летний музыкант и актер Петр Мамонов попал в больницу в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Об этом пишет РБК.

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Эту информацию подтвердила Ольга, супруга Мамонова. "Его состояние оценивается как тяжелое. Он поступил туда в воскресенье. У него была температура, мы ее сбили. Когда началось поражение легких, мы в срочном порядке вызвали скорую. Поражение легких 87%, COVID-19 подтвердился", — рассказала она журналистам.

Напомним, в 2019 году Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом и перенес две операции на сердце. Сейчас за жизнь 70-летнего актера и музыканта борются врачи госпиталя в Коммунарке, специализирующегося на лечении коронавируса.

Петр Мамонов прославился, как основатель рок-группы "Звуки Му" в 1980-х гг. В разные годы она исполняла музыку в таких жанрах, как экспериментальный рок, психоделический рок, постпанк и Lo-Fi. В 2005 году группа прекратила свое существование, а затем, в 2015-м, Мамонов анонсировал создание группы под названием "Совершенно новые Звуки Му".

Также Мамонов известен по своим ролям в кино. Дебютировал он в картине "Игла" 1988 года, снятого Рашидом Нугмановым, главную роль в котором исполнил Виктор Цой.

В последние годы Мамонов снялся в фильмах Павла Лунгина "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и ряде других.