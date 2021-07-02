Підключили до апарату ШВЛ: актор Петро Мамонов госпіталізований у важкому стані з коронавірусом

Актор і засновник групи "Звуки Му" був направлений до реанімаційного відділення.

70-річний музикант та актор Петро Мамонов потрапив до лікарні у важкому стані. Його підключили до апарату ШВЛ. Про це пише РБК.

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Цю інформацію підтвердила Ольга, дружина Мамонова. "Його стан оцінюється як важкий. Він потрапив туди в неділю. У нього була температура, ми її збили. Коли розпочалося ураження легень, ми в терміновому порядку викликали швидку. Ураження легень 87%, COVID-19 підтвердився", — розповіла вона журналістам.

Нагадаємо, в 2019 році Петро Мамонов потрапив у реанімацію з інфарктом і переніс дві операції на серці. Зараз за життя 70-річного актора та музиканта борються лікарі госпіталю в Комунарці, що спеціалізується на лікуванні коронавірусу.

Петро Мамонов прославився, як засновник рок-групи "Звуки Му" в 1980-х рр. У різні роки вона виконувала музику в таких жанрах, як експериментальний рок, психоделічний рок, постпанк і Lo-Fi. У 2005 році група припинила своє існування, а потім, у 2015-му, Мамонов анонсував створення групи під назвою "Абсолютно нові Звуки Му".

Також Мамонов відомий за своїми ролями в кіно. Дебютував він у картині "Голка" 1988 року, знятого Рашидом Нугмановим, головну роль в якому зіграв Віктор Цой.

В останні роки Мамонов знявся у фільмах Павла Лунгіна "Таксі-блюз", "Острів", "Цар" і низці інших.