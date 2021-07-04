"Если б я не стала актрисой – я бы занялась дизайном": где живет Дженнифер Энистон

Актриса всегда тщательно скрывала свою частную жизнь от таблоидов и дома выбирала с таким расчетом, чтобы находится подальше от суеты. Свои апартаменты актриса называет "убежищами"

За последние двадцать лет Дженнифер Энистон, знаменитая ролью в культовом сериале "Друзья" и участием в десятках не менее известных проектов, сменила несколько домов и квартир. И каждый раз, по ее словам, ей приходилось тратить огромное количество времени и денег, чтобы приспособить их под себя. На семейный дом, который Дженнифер занимала, будучи замужем за Брэдом Питтом, она потратила три года, чтобы привести его в надлежащий вид. Впрочем, с этим имением она рассталась после скандального развода. А сейчас актриса, похоже, нашла идеальное "убежище" в Бель-Эйр, богатом пригороде Лос-Анджелеса, где ее соседями являются Уилл Смит, Клинт Иствуд и до недавнего времени Илон Маск. Ее дом стоит более 20 миллионов долларов. И им актриса, наконец, довольна.

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"Если бы я не стала актрисой, я бы хотела быть дизайнером. Мне нравится этот процесс. В выборе тканей и отделки есть что-то, что питает мою душу ", — признавалась Дженнифер в интервью.

В 2001 году, через год после свадьбы Энистон и Питт находились в зените славы и им требовалось уютное семейное гнездышко. Они купили особняк за 13 миллионов долларов в Беверли-Хиллз. Дом был построен в 1934 году по проекту известного архитектора Эдвина Уоллеса. Именно Дженнифер занималась его отделкой. И благодаря ей здесь появились такие детали, как бар с деревянными полами из 200-летнего французского замка и частный кинозал.

[ + – ] Интерьеры в доме Дженнифер Энистон и Брэда Питта

В общей сложности супружеская пара потратила три года на ремонт и в конечном итоге дом значительно вырос в цене. В 2006 году после скандального развода, актеры продали его за 28 миллионов долларов.

В 2005 году, только расставшись с Брэдом Питтом, актриса арендовала пляжный домик в Малибу на два года. Дом, принадлежавший соучредителю Oracle Ларри Эллисону, имел три спальни и три ванные комнаты и находился прямо на берегу океана.

Впрочем, при этом дом расположен в уединенном месте, так что именно там Энистон могла спокойно пережить тяжелый развод без нежелательного внимания от прессы.

Однако уже год спустя Энистон нашла дом, который, по ее словам, был настоящей мечтой. "Я никогда не сомневалась, что однажды этот дом будет моим", — признавалась актриса в интервью. Она купила резиденцию на склоне холма, спроектированную Гарольдом В. Левиттом, за 13,5 миллионов долларов.

[ + – ] Дом в "балийском" стиле

И превратила его в убежище в балийском стиле, украсив сад прудиком с карпами кои, а сам дом тропическими ширмами и верандой с подогревом. На ремонт ушло несколько лет, однако этот дом актриса называет одним из своих самых любимых. Она называла его "Охана", что на гавайском языке значит "Большая семья" и принимала гостей в стиле "старого Голливуда" по собственному признанию. В 2011 году дом был продан за 38 миллионов долларов.

Уже через месяц того же года Энистон и ее бойфренд Джастин Теру арендовали дом на бульваре Сансет в Беверли-хиллз с двумя спальнями и двумя ванными комнатами – наверное это была самая скромная резиденция звезды с того момента, как она стала богата и знаменита.

[ + – ] Дом, который снимали Джастин Теру и Дженнифер Энистон

Впрочем, за 20 тысяч долларов в месяц тогда еще счастливые влюбленные получили прекрасный вид на калифорнийские холмы. Но актерам хотелось иметь свой собственный дом, и Энистон приобрела две квартиры в Вест-Виллидж за семь миллионов долларов. Ей хотелось объединить апартаменты, но дом осаждали папарацци, так что квартиры пришлось продать себе в убыток.

[ + – ] Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Неизвестно, повлиял ли квартирный вопрос на отношения Теру и Энистон, но, как известно, их брак долго не продлился. Пара поженилась на заднем дворе своего арендованного дома в 2015 году, однако в 2018-м они уже разошлись.

И актриса принялась лечить свое разбитое сердце очередным проектом. Она купила дом в Бель-Эйр за 20 миллионов и занялась его ремонтом.

[ + – ] Дженнифер Энистон в своем доме в Бель-Эйр Фото: Architectural Digest

Одной из главной достопримечательностей нового дома Дженнифер является мраморная ванна. Она, пожалуй, известна также, как и ее хозяйка и ее фото постоянно появляются в журналах по интерьеру.

[ + – ] Знаменитая ванна Энистон

Ее спроектировал друг актрисы дизайнер Стивен Шедли. И расположена ванная в комнате с изумительным видом на садик в японском стиле. Для его создания актриса приглашала сразу двух ландшафтных дизайнеров.

"Куда бы вы ни посмотрели, перед вами открывается прекрасный вид. Мы очень много работали, чтобы наладить этот процесс", — рассказывала Энистон.

При желании, окно можно убрать одним нажатием специальной кнопки и тогда хозяйка может принимать ванну на свежем воздухе.

"Дженнифер любит дерево, дикий камень и бронзу: материалы, имеющие реальную сущность, глубину и историю. Ее дом, прежде всего, должен быть теплым, уютным и привлекательным", — рассказывал Шедли.

[ + – ] Дом Дженнифер Энистон в Бель-Эйр/Все фото: Architectural Digest

Пока Энистон не собирается менять жилище, однако, пока в ее жизни не случалось и сильных потрясений, как видно, она покупает недвижимость, когда в ее личной жизни происходит что-то серьезное.