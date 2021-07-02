Вышел первый тизер заключительного сезона зомби-сериала "Ходячие мертвецы"

Премьера 11 сезона состоится 22 августа 2021 года

Появился новый тизер популярного постапокалиптического сериала "Ходячие мертвецы". Об этом сообщает Digital Spy.

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Однако тизер получился не слишком информативным. В свежем минутном ролике показали главных выживших героев шоу, среди которых Дэрил, Кэрол, Мэгги, Ниган, Иезекииль, Гэбриэл, Аарон, Юмико, Олден, Принцесса и Юджин.

Показали и бывшего морпеха, а в постапокалиптическом мире офицера Содружества Мерсера, которого сыграл Майкл Джеймс Шоу, в ярко-красной броне.

Премьера первой части 11 сезона из 8 эпизодов состоится 22 августа 2021 года. Позже выдут еще два блока по восемь эпизодов.

Ранее телеканал AMC объявил, что 11 сезон станет для сериала последним. При этом компания отметила, что намерена развивать франшизу на протяжении последующих 10 лет, не смотря на то, что рейтинги оригинальной телесаги падали.

"Ходячие мертвецы" — это целая вселенная. И мы планируем ее развивать на протяжении ближайших 10 лет, если не больше. Это очень точный и аккуратный план. Мы не хотим обидеть многочисленных фанатов сериала", — заявил ранее в интервью Джош Сапан, президент совета директором компании AMC Networks.

Уже были отсняты два спин-оффа: "Бойтесь ходячих мертвецов" и "Ходячие мертвецы: мир за пределами".

А стартовал, напомним, самый известный сериал о зомби-апокалипсисе 31 октября 2010 года. С той поры его покинуло немало актеров. В том числе и исполнитель роли шерифа Рика Граймса – Эндрю Линкольн. Актер после девятого сезона решил посвятить время своей семье и другим проектам.