Вийшов перший тизер фінального сезону зомбі-серіалу "Ходячі мерці"

Прем'єра 11 сезону відбудеться 22 серпня 2021 року.

З'явився новий тизер популярного постапокаліптичного серіалу "Ходячі мерці". Про це повідомляє Digital Spy.

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Однак тизер вийшов не надто інформативним. У свіжому хвилинному ролику показали головних героїв шоу, які вижили, серед яких Деріл, Керол, Меггі, Нігай, Ізекіль, Гебріел, Аарон, Юміко, Олден, Принцеса і Юджин.

Показали і колишнього морпіха, а в постапокаліптичному світі офіцера Співдружності Мерсера, якого зіграв Майкл Джеймс Шоу, у яскраво-червоній броні.

Прем'єра першої частини 11 сезону з 8 епізодів відбудеться 22 серпня 2021 року. Пізніше вийдуть ще два блоки по вісім епізодів.

Раніше телеканал AMC оголосив, що 11 сезон стане для серіалу останнім. При цьому компанія зазначила, що має намір розвивати франшизу протягом наступних 10 років, незважаючи на те, що рейтинги оригінальної телесаги падали.

"Ходячі мерці" — це цілий всесвіт. І ми плануємо її розвивати протягом найближчих 10 років, а то й більше. Це дуже точний і акуратний план. Ми не хочемо образити численних фанатів серіалу", — заявив раніше в інтерв'ю Джош Сапа, президент ради директором компанії AMC Networks.

Вже були зняті два спін-оффи: "Бійтеся ходячих мерців" і "Ходячі мерці: світ за межами".

А стартував, нагадаємо, найвідоміший серіал про зомбі-апокаліпсис 31 жовтня 2010 року. З того часу його покинуло чимало акторів. Зокрема і виконавець ролі шерифа Ріка Граймса — Ендрю Лінкольн. Актор після дев'ятого сезону вирішив присвятити час своїй родині та іншим проектам.