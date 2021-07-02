Королевская семья в сборе: испанские принцессы впервые появились на людях после долгого перерыва

15-летняя Леонор и 14-летняя София сопровождали отца и мать на встрече с лауреатами премии Фонда принцессы Жиронской

Испанские инфанты впервые появились на официальном мероприятии после долго перерыва. Ранее девочки оставались дома из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Lecturas.

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Леонор и София спровождали своих родителей: короля Филиппа и королеву Летицию на встрече с лауреатами премии Фонда принцессы Жиронской.

[ + – ] Королевская семья Испании

Премия вручается молодым специалистам в разных областях: научно-исследовательской, технической, инновационной и культурной, чьи достижения продемонстрировали желание изменить общество к лучшему. Также Фонд разрабатывает и спонсирует программы развития молодежи в их профессиональных областях.

Фонд принцессы Жиронской был основан 11 марта 2009 года, и сначала носил имя его главного патрона принца Филппа де Бурбон Греческого, ныне являющегося королем Испании Филиппом VI. Учредителями Фонда стали каталонские коммерческие и финансовые организации, а также Фонд Сальвадора Дали. После коронации Филиппа Фонд переименовали в Фонд принцессы Жиронской, в честь инфанты Леонор, которая носит среди прочих титул принцессы Жиронской как каталано-арагонской наследницы.

[ + – ] Королева Летиция и принцесса София [ + – ] Принцессы Леонор и София

К слову, на церемонии королева Летиция появилась в темно-синем платье от Carolina Herrera, которое она впервые надевала во время официального визита в Мозамбик еще в 2019 году. И дочери поддержали ее своими нарядами в той же цветовой гамме.

Впрочем, их платья были от более демократичных брендов: Mango и Springfield.

Именно Леонор, наследница испанского престола и вручила победителям премии тем же вечером.

[ + – ] Инфанта Леонор, наследница испанского престола

Для этого она сменила платье и даже сняла маску, пока произносила речь.