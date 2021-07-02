Королівська родина в зборі: іспанські принцеси вперше з'явилися на людях після довгої перерви

15-річна Леонор і 14-річна Софія супроводжували батька і матір на зустрічі з лауреатами премії Фонду принцеси Жиронської

Іспанські інфанти вперше зʼявилися на офіційному заході після довгої перерви. Раніше дівчата залишалися вдома через пандемію коронавірусу. Про це пише Lecturas.

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Леонор і Софія супроводжували своїх батьків: короля Філіпа і королеву Летицію на зустрічі з лауреатами премії Фонду принцеси Жиронської.

[ + – ] Королівська родина Іспанії

Премія вручається молодим фахівцям у різних галузях: науково-дослідницькій, технічній, інноваційній та культурній, чиї досягнення продемонстрували бажання змінити суспільство на краще. Також Фонд розробляє і спонсорує програми розвитку молоді в їхніх професійних галузях.

Фонд принцеси Жиронської був заснований 11 березня 2009 року, і спочатку носив імʼя його головного патрона принца Філіпа де Бурбона Грецького, котрий нині є королем Іспанії Філіпом VI. Засновниками Фонду стали каталонські комерційні та фінансові організації, а також Фонд Сальвадора Далі. Після коронації Філіпа Фонд перейменували на Фонд принцеси Жиронської, на честь інфанти Леонор, яка носить серед інших титул принцеси Жиронської як Каталано-арагонської спадкоємиці.

[ + – ] Королева Летиція і принцеса Софія [ + – ] Принцеси Леонор і Софія

До слова, на церемонії королева Летиція зʼявилася в темно-синій сукні від Carolina Herrera, яку вона вперше надягала під час офіційного візиту в Мозамбік ще у 2019 році. І дочки підтримали її своїми нарядами в тій же кольоровій гамі.

Втім, їхні сукні були від більш демократичних брендів: Mango і Springfield.

Саме Леонор, спадкоємиця іспанського престолу, і вручила переможцям премії того ж вечора.

[ + – ] Інфанта Леонор, спадкоємиця іспанського престолу

Для цього вона змінила сукню і навіть зняла маску, поки виголошувала промову.