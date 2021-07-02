"Лука", "Тихое место 2" и "Круэлла": в Variety назвали претендентов на Оскар-2022

Составляя свой список, киноэксперты издания проанализировали первую половину кинопремьер 2021 года

Издание Variety сообщило, что, проанализировав кинопремьеры 2021 года, может предположить, какие фильмы попадут в список номинантов на "Оскар" в 2022 году. Примечательно, но в следующем году судьи Американской академии кинематографических искусств и наук вернутся к практике выбора 10 кандидатов в номинации за лучшую картину. Раньше это число могло колебаться.

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Таким образом, член Академии может выбрать только 10 фильмов в своем бюллетене. Но именно благодаря такому подходу к бюллетеням в 2009 и 2010 гг. в список номинантов попали такие "эклектичные" претенденты, как научно-фантастический триллер Нила Бломкампа "Район № 9" и спортивная драма Джона Ли Хэнкока "Невидимая сторона". Так что, возможно, и в этом раз стоит ждать сюрпризов.

Интересно, что в первые четыре месяца периода отбора доминировали анимационные фильмы — категория, которая не была номинирована на лучшую картину в своем жанре со времен "Истории игрушек 3"от Pixar в 2011 году.

Итак, топ-5 фильмов, которые могут получить "Оскар" в 2022 году по версии журналистов Variety.

Лука

Анимационный фильм, производства киностудии Pixar, премьера которого состоялась 17 июня 2021 года. Режиссером фильма выступил Энрико Касароса. Фильм посвящен итальянскому композитору Эннио Морриконе, который изначально должен был стать автором саундтрека, но умер до того, как его попросили об этом.

Это история итальянского мальчика Луки Пагуро и его лучшего друга Альберто Скорфано. Друзья отлично проводят время в деревушке на Итальянской Ривьере, однако скрывают, что являются морскими чудовищами.

Митчеллы против Машин

Еще один мультфильм, отмеченный судьями, производства студии Sony Pictures Animation. Режиссером фильма выступил Майк Рианда Премьера в США состоялась 30 апреля 2021 года.

Сюжет рассказывает историю семьи Митчелл, которые отправляются в путешествие через всю страну, чтобы отвезти дочь Кэти в киношколу. Во время вояжа происходит восстание машин и Митчеллы становятся последней надеждой человечества на спасение.

Круэлла

Криминальный комедийный фильм режиссера Крейга Гиллеспи, являющийся приквелом к фильмам "101 далматинец" и "102 далматинца".

Он рассказывает историю главной злодейки этих историй – Круэллы Де Виль и происходит это все на фоне панк-рокового Лондона 1970-х годов.

На высотах Нью-Йорка

Это экранизация бродвейского мюзикла 2008 года. Автором мюзикла, а также исполнителем главной роли на театральной сцене, стал Лин-Мануэль Миранда – известный американский драматург, композитор и автор еще одной нашумевшей музыкальной постановки под названием Hamilton (в 2016 году она была удостоена Пулитцеровской премии).

Фильм рассказывает историю Уснави, владельца кофейни в Нью-Йорке, который хочет вернуться в Доминиканскую республику и открыть там бар на пляже. Но при этом ему придется расстаться с любимой девушкой.

Тихое место 2

Картина-сиквел Джона Красински, которая описывает постапокалиптический мир, где на людей и все живое охотятся инопланетяне, реагирующие на малейший звук.

Напомним, первый фильм "Тихое место" в декабре 2018 года вошел в список 10 лучших фильмов 2018 года, опубликованный Американским институтом киноискусства. И был номинирован на "Оскар" за "Лучший звуковой монтаж".