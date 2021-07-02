"Лука", "Тихе місце 2" і "Круелла": в Variety назвали претендентів на Оскар-2022

Складаючи свій список, кіноексперти видання проаналізували першу половину кінопрем'єр 2021 року.

Видання Variety повідомило, що, проаналізувавши кінопрем'єри 2021 року, може припустити, які фільми потраплять в список номінантів на "Оскар" в 2022 році. Примітно, але в наступному році судді Американської академії кінематографічних мистецтв і наук повернуться до практики вибору 10 кандидатів в номінації за кращу картину. Раніше це число могло коливатися.

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Таким чином, член Академії може вибрати тільки 10 фільмів в своєму бюлетені. Але саме завдяки такому підходу до бюлетенів у 2009 і 2010 рр. в список номінантів потрапили такі "еклектичні" претенденти, як науково-фантастичний трилер Ніла Бломкампа "Район № 9" і спортивна драма Джона Лі Хенкока "Невидима сторона". Так що, можливо, і в цього разу варто чекати сюрпризів.

Цікаво, що в перші чотири місяці періоду відбору домінували анімаційні фільми — категорія, яка не була номінована на кращу картину у своєму жанрі з часів "Історії іграшок 3" від Pixar у 2011 році.

Отже, топ-5 фільмів, які можуть отримати "Оскар" у 2022 році за версією журналістів Variety.

Лука

Анімаційний фільм, виробництва кіностудії Pixar, прем'єра якого відбулася 17 червня 2021 року. Режисером фільму виступив Енріко Касароза. Фільм присвячений італійському композитору Енніо Морріконе, який спочатку повинен був стати автором саундтреку, але помер до того, як його попросили про це.

Це історія італійського хлопчика Луки Пагуро і його найкращого друга Альберто Скорфано. Друзі чудово проводять час в селі на Італійській Рив'єрі, однак приховують, що є морськими чудовиськами.

Мітчелли проти Машин

Ще один мультфільм, відзначений суддями, виробництва студії Sony Pictures Animation. Режисером фільму виступив Майкл Ріанда Прем'єра в США відбулася 30 квітня 2021 року.

Сюжет розповідає історію родини Мітчелл, які відправляються в подорож через всю країну, щоб відвезти дочку Кеті в кіношколу. Під час вояжу відбувається повстання машин і Мітчелли стають останньою надією людства на порятунок.

Круелла

Кримінальний комедійний фільм режисера Крейга Гіллеспі, який є приквелом до фільмів "101 далматинець" і "102 далматинця".

Він розповідає історію головної злочинниці цих історій — Круелли Де Віль і відбувається це все на тлі панк-рокового Лондона 1970-х років.

На висотах Нью-Йорка

Це екранізація бродвейського мюзиклу 2008 року. Автором мюзиклу, а також виконавцем головної ролі на театральній сцені, став Лін-Мануель Міранда — відомий американський драматург, композитор та автор ще однієї гучної музичної постановки під назвою Hamilton (у 2016 році вона була відзначена Пулітцерівською премією).

Фільм розповідає історію Уснаві, власника кав'ярні в Нью-Йорку, який хоче повернутися в Домініканську республіку і відкрити там бар на пляжі. Але при цьому йому доведеться розлучитися з коханою дівчиною.

Тихе місце 2

Картина-сиквел Джона Кразінські, яка описує постапокаліптичний світ, де на людей і все живе полюють інопланетяни, що реагують на найменший звук.

Нагадаємо, перший фільм "Тихе місце" в грудні 2018 року ввійшов до списку 10 кращих фільмів 2018 року, який опублікував Американський інститут кіномистецтва. І був номінований на "Оскар" за "Кращий звуковий монтаж".