Проклятие "Зачарованных": актриса Алисса Милано призналась в психических расстройствах

Милано уже три года борется против стигматизации лечения проблем с психикой с помощью медикаментов.

48-летняя актриса Алисса Милано, известная зрителям по сериалу "Зачарованные", откровенно рассказала своим подписчикам в соцсети, что страдает проблемами психического расстройства.

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Это произошло после того, как один из пользователей в одном из своих видео съязвил и спросил у знаменитости, не забыла ли она принять лекарство. Актриса забанила тролля, однако о том, что проблема существует, записала отдельный ролик.

Подробно описывая свою историю болезни, она отметила:

"У меня тревожность, сложный посттравматический стресс и паническое расстройство, поэтому я принимаю лекарство, потому что мне просто нравится быть функциональной".

По мнению актрисы, дальше замалчивать подобные вещи не имеет смысла.

"Я думаю, пришло время избавить психическое здоровье от стигматизации лекарств, как мы избавились от стигматизации, скажем, я не знаю, ботокса. Спасибо за внимание!".

Свою точку зрения Алисса продублировала в подписи к видео:

"Можем ли мы попытаться уйти от легкомысленного использования языка психического здоровья в качестве дескрипторов или оскорблений?".

Несколько фанатов и знаменитостей, в том числе актриса Шэрон Стоун, поддержали позицию коллеги, оставив в комментариях слова поддержки.

Милано работает над нормализацией общественного мнения о борьбе с психическим здоровьем с 2018 года. В том же году она в эссе для журнала TIME рассказала, что начала бороться с тревогой после рождения сына Майло в 2011 году.

"Мое генерализованное тревожное расстройство, скорее всего, было вызвано моей послеродовой депрессией, а моя война с психическими заболеваниями началась с момента беременности", — поделилась она.

Телезвезда также сообщила, что в первую ночь после возвращения из больницы с новорожденным у нее случился приступ паники:

"Я чувствовала, что уже разочаровала своего ребенка. Мне казалось, что я потерпела неудачу как мать, так как я не могла рожать естественным путем или кормить его грудным молоком, которое еще не поступило. Мое сердце забилось быстрее. Мой желудок сжался. Мне казалось, что я умираю".

Актриса посоветовала своим подписчикам в подобных ситуациях никогда не оставаться наедине и обязательно просить поддержки.

[ + – ] Алисса Милано Фото: Alyssa Milano/Instagram

Отметим, что Милано – не единственная звезда "Зачарованных", столкнувшаяся с серьезными проблемами со здоровьем. Несколькими годами ранее о том, что у нее диагностировали онкологическое заболевание, а именно рак груди, сообщила Шеннон Доэрти, игравшая в сериале первых три сезона. Сейчас у нее 4 стадия, однако актриса продолжает борьбу.

Роуз Макгоун, третья из главных актрис, страдающая от клинической депрессии, попала в аварию, после чего пластические хирурги восстанавливали ей лицо.

Напомним, недавно вышел тизер популярного постапокалиптического сериала "Ходячие мертвецы". По словам создателей проекта, 11-ый сезон шоу станет последним.