Заведено уголовное дело: Беларусь направила в РФ просьбу о выдаче певицы Анжелики Агурбаш

Генеральная прокуратура Беларуси объявила певицу в розыск и требует экстрадиции, — рассказала артистка

На заслуженную артистку Белоруссии, актрису и модель Анжелику Агурбаш завели уголовные дела в Беларуси. Об этом она сообщила в своем Instagram.

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"Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело по двум статьям: 130 ч. 3 и 368 ч. 2, объявив меня в розыск и потребовав моей экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО №1", — написала исполнительница.

Речь идет о разжигании вражды или розни, а также о публичном оскорблении президента. Первая статья предусматривает до 12 лет лишения свобода, а вторая — до трех.

Как сообщает Генпрокуратура, "Агрубаш в группе с неустановленными лицами опубликовала в глобальной компьютерной сети Интернет сведения, содержащие оскорбления Президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений".

[ + – ] Анжелика Агурбаш на протесте в Москве

Агурбаш, которая сейчас проживает в Москве, неоднократно публиковала в соцсетях видео и фото с акций протестов в Беларуси, писала, что "мы хотим жить без страха, террора и насилия в свободной независимой демократической Беларуси!"

А в последнем посте она написала, что "надо объединить все усилия по совместному выходу из кризиса и добиться референдума с участием нашего народного проекта".

"Пришло время заявить о начале формирования Организационного Комитета по созданию инициативной группы по провидению в декабре — январе конституционного референдума!

Список оргкомитета открыт! Успех перемен в наших с вами четких и быстрых действиях!", — написала певица и сообщила о создании платформы "Земляки".

[ + – ] Анжелика Агурбаш с Филиппом Киркоровым

Напомним, Анжелика Агурбаш ранее выступала в ансамбле "Верасы", в 2006 году получила звание "заслуженной артистки Беларуси". В 2002 году она вышла замуж за российского предпринимателя Николая Агурбаша, который и стал ее продюсером. Анжелика начала сотрудничество с Филиппом Киркоровым и в 2005 году представляла на Евровидении Беларусь.

В 2012 году Николай и Анжелика развелись. С той поры певица живет в Москве и воспитывает сына Анастаса. Периодически появляется в различных развлекательных телешоу и дает сольные концерты.