Заведено кримінальну справу: Білорусь направила в РФ прохання про видачу співачки Анжеліки Агурбаш

Генеральна прокуратура Білорусі оголосила співачку в розшук і вимагає екстрадиції, — розповіла артистка

На заслужену артистку Білорусії, актрису і модель Анжеліку Агурбаш завели кримінальні справи в Білорусі. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

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"Генеральна прокуратура Республіки Білорусь вже і проти мене порушила кримінальну справу за двома статтями: 130 ч. 3 та 368 ч. 2, оголосивши мене в розшук і зажадавши моєї екстрадиції, арешту і передачі в СІЗО №1", — написала виконавиця.

Йдеться про розпалювання ворожнечі, а також про публічну образу президента. Перша стаття передбачає до 12 років позбавлення свободи, а друга — до трьох.

Як повідомляє Генпрокуратура, "Агурбаш у групі з невстановленими особами опублікувала в глобальній комп'ютерній мережі інтернет відомості, які містять образи Президента Республіки Білорусь, поєднані з обвинуваченням його в скоєнні особливо тяжких злочинів".

[ + – ] Анжеліка Агурбаш на протесті в Москві

Агурбаш, яка наразі проживає в Москві, неодноразово публікувала в соцмережах відео і фото з акцій протестів у Білорусі, писала, що "ми хочемо жити без страху, терору і насильства у вільній, незалежній, демократичній Білорусі!"

А в останньому пості вона написала, що "треба об'єднати всі зусилля зі спільного виходу з кризи і добитися референдуму за участю нашого народного проекту".

"Настав час заявити про початок формування Організаційного Комітету по створенню ініціативної групи з проведення в грудні — січні конституційного референдуму!

Список оргкомітету відкрито! Успіх змін у наших з вами чітких і швидких діях!", — написала співачка і повідомила про створення платформи "Земляки".

[ + – ] Анжеліка Агурбаш з Філіпом Кіркоровим

Нагадаємо, Анжеліка Агурбаш раніше виступала в ансамблі "Вераси", у 2006 році отримала звання "заслуженої артистки Білорусі". У 2002 році вона вийшла заміж за російського підприємця Миколу Агурбаша, який і став її продюсером. Анжеліка розпочала співпрацю з Філіпом Кіркоровим і у 2005 році представляла на Євробаченні Білорусь.

У 2012 році Микола та Анжеліка розлучилися. З того часу співачка живе в Москві і виховує сина Анастаса. Періодично з'являється в різних розважальних телешоу і дає сольні концерти.