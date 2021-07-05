Во Львове состоялся открытый кастинг конкурса «Мисс Львов – 2021» и национального конкурса «Мисс Украина-2021»

30 июня в «Glory cafe» прошел открытый кастинг «Мисс Львов – 2021» и «Мисс Украина -2021». Около двухсот девушек пришли показать, что именно они достойны стать участницами конкурсов.

Отбор проходил в несколько этапов, в результате которого 50 самых достойных претенденток прошли в следующий этап. Победительница конкурса «Мисс Львов» примет участие в отборе национального конкурса «Мисс Украина – 2021». Участницы удивляли жюри своими талантами и неординарностью: несколько девушек решили а капельно спеть, другие показали свою растяжку – сели на шпагат.

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В состав жюри вошли Вероника Щипцова – глава комитета «Мисс Украина» и Валерия Никифорец — владелица конкурса «Мисс Львов». Также поддержать участниц пришла обладательница короны и титула «Мисс Львов – 2020» Юлия Гоцак.

«Я знаю, что именно во Львове можно встретить девушек с нестандартной и интересной внешностью. Меня очень радует, что здесь участницы не только красивые, но и очень добрые, открытые, талантливые. Возможно, девушку, которая станет победительницей «Мисс Украина-2021» мы встретим именно здесь». – отмечает Вероника Щипцова.

«Это был самый яркий кастинг за всю историю проведения кастингов во Львове», - отмечает Валерия Никифорец, — «мне было очень приятно слышать, что Вероника Щипцова, как глава национального комитета конкурса «Мисс Украина» отметила не только красоту львовянок, но их эрудированность и манеры. Надеюсь, что в этом году нынешней "Мисс Украина" снова станет львовянка».

В конце мероприятия среди участниц провели розыгрыш подарков: сертификаты от парфюмерного партнера BROCARD Niche Bar (БРОКАР Ниш Бар), украшения от магазина бижутерии и стильных аксессуаров «Casablanca», а также сертификаты от «Miss princess».

Информационными партнерами конкурса выступают еженедельный социально-политический журнал «Фокус», женский журнал «MarieClaire» и информационный портал о светской жизни «Jetsetter».

Напоминаем, что открытые кастинги «Мисс Украина-2021» также прошли уже в Одессе и Харькове. Если ты мечтаешь получить главную корону страны, денежный приз в размере 500 тысяч гривен, а также заключить контракты с модельными агентствами мирового уровня, то заполняй анкету прямо сейчас на официальном сайте «Мисс Украина» www.missukraine.ua и приходи на следующие кастинги!