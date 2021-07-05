У Львові відбувся відкритий кастинг конкурсу «Міс Львів - 2021» та національного конкурсу «Міс Україна-2021»

30 червня в «Glory cafe» пройшов відкритий кастинг «Міс Львів — 2021» і «Міс Україна -2021». Близько двохсот дівчат прийшли показати, що саме вони гідні стати учасницями конкурсів.

Відбір проходив в кілька етапів, в результаті якого 50 найдостойніших претенденток пройшли в наступний етап. Переможниця конкурсу «Міс Львів» візьме участь у відборі національного конкурсу «Міс Україна — 2021». Учасниці дивували журі своїми талантами і неординарністю: кілька дівчат вирішили а капельно заспівати, інші показали свою розтяжку — сіли на шпагат.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

До складу журі увійшли Вероніка Щіпцова – голова комітету «Міс Україна» та Валерія Никифорець — власниця конкурсу «Міс Львів». Також підтримати учасниць прийшла володарка корони і титулу «Міс Львів — 2020» Юлія Гоцак.

«Я знаю, що саме у Львові можна зустріти дівчат з нестандартною і цікавою зовнішністю. Мені дуже радісно, що тут учасниці не тільки красиві, але і дуже добрі, відкриті, талановиті. Можливо, дівчину, яка стане переможницею «Міс Україна-2021» ми зустрінемо саме тут ». — зазначає Вероніка Щіпцова.

«Це був найяскравіший кастинг за всю історію проведення кастингів у Львові», — зазначає Валерія Никифорець, — «мені було дуже приємно чути, що Вероніка Щіпцова, як голова національного комітету конкурсу «Міс Україна» відзначила не тільки красу львівʼянок, але їх ерудованість і манери. Маю надію, що цьогорічна «Міс Україна» знову стане львівянка».

В кінці заходу серед учасниць провели розіграш подарунків: сертифікати від парфумерного партнера BROCARD Niche Bar (БРОКАР Ніш Бар), прикраси від магазину біжутерії і стильних аксесуарів «Casablanca», а також сертифікати від «Miss princess».

Інформаційними партнерами конкурсу виступають щотижневий соціально-політичний журнал «Фокус», жіночий журнал «MarieClaire» та інформаційний портал про світське життя «Jetsetter».

Нагадуємо, що відкриті кастинги «Міс Україна-2021» також пройшли вже в Одесі і Харкові. Якщо ти мрієш отримати головну корону країни, грошовий приз у розмірі 500 тисяч гривень, а також укласти контракти з модельними агентствами світового рівня, то заповнюй анкету прямо зараз на офіційному сайті «Міс Україна» www.missukraine.ua і приходь на наступні кастинги!