Уилл Смит заплатил 100 тысяч долларов за праздничный салют в Новом Орлеане

Городские власти не планировали шоу на 4 июля, на празднование Дня Независимости США, и тогда актер взял дело в свои руки

Актер Уилл Смит устроил шоу для жителей Нового Орлеана на День Независимости, который в США празднуется 4 июля. Об этом пишет Deadline.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Городские власти в прошлом году отменили праздник и салют из-за пандемии коронавируса, в этом году они не планировали шоу из-за финансовых проблем.

Когда актер об этом узнал, то взял дело в свои руки и устроил праздник за собственный счет. Он заплатил 100 тысяч долларов за салют над рекой Миссисипи.

52-летний актер сейчас находится в городе, работая над новым фильмом "Освобождение", в котором сыграет раба Питера, сбежавшего с плантации в Луизиане и вступившего в войска Союза.

О поступке актера стало известно постфактум: мэр Нового Орлеана, Латойя Кантрелл поблагодарила актера за шоу фейерверков и написала об этом в соцсетях. Так как сам Уилл не упоминал и никому не сообщил, сколько потратил на салют.

Напомним, Уилл Смит в 1996 году снялся в нашумевшем фильме "День Независимости" про нападение инопланетян на Землю. С той поры он завоевал мировую известность и стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Его состояние оценивают в 300 миллионов долларов, актер владеет целой коллекцией винтажных автомобилей и роскошным имением в Калабасесе, Калифорния, однако он известен и своей благотворительной деятельностью о которой он старается не рассказывать. Уилл и его жена, Джада Пинкетт Смит, создали Фонд семьи для помощи детям из неблагополучных семей, финансирования образовательных проектов для молодежи и развития внутригородских общин. В 2017 году они помогли семьям, пострадавшим во время урагана на Карибах. А еще Уилл Смит имеет репутацию человека, который всегда помогает своим друзьям в трудные времена.