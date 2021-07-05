Вілл Сміт заплатив 100 тисяч доларів за святковий салют у Новому Орлеані

Міська влада не планувала шоу на 4 липня, на святкування Дня Незалежності США, і тоді актор взяв справу у свої руки

Актор Вілл Сміт влаштував шоу для жителів Нового Орлеану на День Незалежності, який у США святкується 4 липня. Про це пише Deadline.

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Міська влада в минулому році скасувала свято і салют через пандемію коронавірусу, у цьому році вони не планували шоу через фінансові проблеми.

Коли актор про це дізнався, то взяв справу у свої руки і влаштував свято за власний рахунок. Він заплатив 100 тисяч доларів за салют над річкою Міссісіпі.

52-річний актор наразі перебуває в місті, працюючи над новим фільмом "Звільнення", у якому зіграє раба Пітера, який втік з плантації в Луїзіані і вступив у війська Союзу.

Про вчинок актора стало відомо постфактум: мер Нового Орлеана, Латоя Кантрелл подякувала актору за шоу феєрверків і написала про це в соцмережах. Оскільки сам Вілл не згадував і нікому не повідомив, скільки витратив на салют.

Нагадаємо, Вілл Сміт у 1996 році знявся в гучному фільмі "День Незалежності" про напад інопланетян на Землю. З того часу він завоював світову популярність і став одним з найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду.

Його статки оцінюють у 300 мільйонів доларів, актор володіє цілою колекцією вінтажних автомобілів і розкішним маєтком у Калабасасі, Каліфорнія, однак він відомий і своєю благодійною діяльністю, про яку він намагається не розповідати. Вілл і його дружина, Джада Пінкетт Сміт, створили Фонд сім'ї для допомоги дітям з неблагополучних сімей, фінансування освітніх проектів для молоді та розвитку внутрішньоміських громад. У 2017 році вони допомогли сім'ям, які постраждали під час урагану на Карибах. А ще Вілл Сміт має репутацію чоловіка, який завжди допомагає своїм друзям у важкі часи.