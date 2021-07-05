"Лаборатория веселья". В Париже прошел показ Off-White сезона осень-зима 2021-2022 (видео)

В коллекцию вошли 55 образов. Модели разного пола и возраста дефилировали по подиуму в элегантных платьях, пуховиках и кожаных ансамблях ювелирной работы.

Дизайнер Вирджил Абло представил на Неделе высокой моды новую коллекцию своего бренда Off-White сезона осень-зима 2021/2022.

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Свою коллекцию Абло назвал "Лабораторией веселья", и она была весьма долгожданной, поскольку карантин не миновал и знаменитого дизайнера, заставив его уйти от публики на некоторое время.

Вернувшись из рокового "выходного" 2020 года, Вирджил заявил, что полностью изменил свое представление о том, во что должен вырасти Off-White.

"Вы знаете, я принимаю 2020 год близко к сердцу. Когда мы сидели дома и смотрели, как мир переворачивается с ног на голову, у нас были очень и очень четкие указания относительно того, на что была похожа индустрия моды и на что люди надеялись, что она будет развиваться. Так что это похоже на большое дело: по сути, когда модные показы начинаются, как мы возвращаемся и ведем себя? Вы не можете просто скользить по этому пути. Если бы я взглянул на свои работы, я думаю, что я вырос больше всего за кратчайшие сроки. Я думаю, что это восстание против моей младшей версии", – подчеркнул он за кулисами шоу.

[ + – ] Вирджил Абло Фото: Vogue

Модели, среди которых были Белла Хадид, Хани Дижон, Альтон Мейсон, Джоан Смоллс, Эмбер Валлетта, Джорджина Гренвилл и другие, представили как женские, так и мужские вещи.

"Я всегда верил в разнообразие во всех концах спектра. Возраст, пол, ориентация – когда дело доходит до этого, вы знаете, что мы делаем все возможное", – заявил Абло.

Дизайнер удивил публику сверхсложной и точной работой с кожей, показав костюмы и пальто из этого материала. Не менее впечатлил архитектурный крой длинных элегантных пальто и вечерних нарядов, яркие цвета и смелое комбинирование вещей в образах.

Интересным моментом в мужской части коллекции является то, что в новом сезоне модельер прочит популярность широким брюкам и таким же пиджакам, а темные тона костюмов разбавляет яркими водолазками и рубашками.

Интересны и аксессуары. Вирджил предлагает носить меховые сумки, "дутые" сумки из кожи и геометрически правильные минималистические сумки как женщинам, так и мужчинам.

Абло также показал новый логотип Off-White. Безошибочно узнаваемый значок в виде двух перекрещенных стрелок теперь сведен к минимуму в черно-белом принте. Он сознательно сделан так, чтобы составить достойную конкуренцию узнаваемым лого других мировых брендов.

Напомним, первым свою коллекцию в рамках Недели высокой моды в Париже представил модный дом Schiaparelli.