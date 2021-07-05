"Лабораторія веселощів". У Парижі відбувся показ Off-White сезону осінь-зима 2021-2022 (відео)

До колекції увійшли 55 образів. Моделі різної статі та віку дефілювали по подіуму в елегантних сукнях, пуховиках і шкіряних ансамблях ювелірної роботи.

Дизайнер Вірджил Абло представив на Тижні високої моди нову колекцію свого бренду Off-White сезону осінь-зима 2021/2022.

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Свою колекцію Абло назвав "Лабораторією веселощів", і вона була дуже довгоочікуваною, оскільки карантин не оминув і знаменитого дизайнера, змусивши його піти від публіки на деякий час.

Повернувшись з фатального "вихідного" 2020 року, Вірджил заявив, що повністю змінив своє уявлення про те, у що повинен вирости Off-White.

"Ви знаєте, я беру 2020 рік близко до серця. Коли ми сиділи вдома і дивилися, як світ перевертається з ніг на голову, у нас були дуже і дуже чіткі вказівки щодо того, на що була схожа індустрія моди і на що люди сподівалися, що вона буде розвиватися. Тож це схоже на велику справу: по суті, коли модні покази починаються, як ми повертаємося і поводимося? Ви не можете просто ковзати цим шляхом. Якби я глянув на свої роботи, я думаю, що я виріс найбільше за найкоротші терміни. Я думаю, що це повстання проти моєї молодшої версії", — підкреслив він за лаштунками шоу.

[ + – ] Вірджил Абло Фото: Vogue

Моделі, серед яких були Белла Хадід, Хані Діжон, Альтон Мейсон, Джоан Смоллс, Амбер Валета, Джорджина Гренвіль та інші, представили як жіночі, так і чоловічі речі.

"Я завжди вірив у різноманітність у всіх кінцях спектру. Вік, стать, орієнтація — коли справа доходить до цього, ви знаєте, що ми робимо все можливе", — заявив Абло.

Дизайнер здивував публіку надскладною і точною роботою зі шкірою, показавши костюми і пальто з цього матеріалу. Не менше вразив архітектурний крій довгих елегантних пальто і вечірніх нарядів, яскраві кольори і сміливе комбінування речей в образах.

Цікавим моментом у чоловічій частині колекції є те, що в новому сезоні модельєр пророкує популярність широких брюк і таких же піджаків, а темні тони костюмів розбавляє яскравими водолазками і сорочками.

Цікавими є й аксесуари. Вірджил пропонує носити хутряні сумки, "дуті" сумки зі шкіри та геометрично правильні мінімалістичні сумки як жінкам, так і чоловікам.

Абло також показав новий логотип Off-White. Безпомилково впізнаваний значок у вигляді двох перехрещених стрілок тепер зведений до мінімуму в чорно-білому принті. Він свідомо зроблений так, щоб скласти гідну конкуренцію відомим лого інших світових брендів.

Нагадаємо, першим свою колекцію в рамках Тижня високої моди в Парижі представив модний будинок Schiaparelli.