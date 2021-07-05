Энрике Иглесиас показал подросших детей от Анны Курниковой

У пары трое детей, однако Энрике и Анна редко показывают их снимки в Сети

Энрике Иглесиас в честь Дня Независимости США поделился снимками своих детей – близнецов Николаса и Люси. Малышам недавно исполнилось три года. Об этом пишет Eonline.

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Также пара воспитывает полуторагодовалую дочь Машу. 46-летний Энрике и 40-летняя Анна вместе уже более 20 лет. Пара так и не сочеталась браком и крайне редко сообщает новости о своей личной жизни. Даже о беременности Анна не сообщала таблоидам, только постила снимки в соцсетях, когда малыши уже подрастали.

[ + – ] Энрике Иглесиас с близнецами Николасом и Люси

С недавних пор Анна стала носить двойную фамилию, так что журналисты подумали, что она все же вышла замуж за своего бойфренда. Однако никакого официального подтверждения этому нет.

Поклонники чаще всего получают информацию только из их соцсетей, так как с прессой Анна и Энрике практически не общаются.

[ + – ] Энрике Иглесиас с дочерью Машей/Все фото: Instagram enriqueiglesias [ + – ] Анна Курникова с дочерью Машей

Известно, что проживают они в Майами, США, иногда наведываются к родителям Энрике – известному певцу Хулио Иглесиасу и журналистке Исабель Прейслер в Испанию.

В начале 2000-х Энрике встречался с актрисой Дженнифер Лав-Хьюитт. Дженнифер снялась в его клипе на песню Hero.

В 2002 году Энрике познакомился с российской теннисисткой Анной Курниковой во время съемок клипа на песню Escape. Пара начала встречаться. 16 декабря 2017 года у Энрике и Анны родились близнецы — Николас и Люси. 30 января 2020 года у пары родилась дочь Маша.

Последний альбом Энрике под названием Sex + Love вышел еще 18 марта 2014 года. А в 2017 году он снялся в рекламе чипсов Lays Stax.

Анна Курникова перестала принимать участие в теннисных турнирах еще в 2003 году, после того как получила несколько травм.