Енріке Іглесіас показав підрослих дітей від Анни Курникової

У пари троє дітей, однак Енріке й Анна рідко показують їхні знімки в мережі.

Енріке Іглесіас на честь Дня Незалежності США поділився знімками своїх дітей — близнюків Ніколаса та Люсі. Малюкам нещодавно виповнилося три роки. Про це пише Eonline.

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Також пара виховує півторарічну доньку Машу. 46-річний Енріке та 40-річна Анна разом уже більше 20 років. Пара так і не одружилася і вкрай рідко повідомляє новини про своє особисте життя. Навіть про вагітність Анна не повідомляла таблоїдам, тільки постила знімки в соцмережах, коли малюки вже підростали.

[ + – ] Енріке Іглесіас із близнюками Ніколасом і Люсі

З нещодавніх пір Анна має подвійне прізвище, тож журналісти подумали, що вона все ж вийшла заміж за свого бойфренда. Однак ніякого офіційного підтвердження цьому немає.

Шанувальники найчастіше отримують інформацію тільки з їхніх соцмереж, оскільки з пресою Анна й Енріке практично не спілкуються.

[ + – ] Енріке Іглесіас із дочкою Машею/Усі фото: Instagram enriqueiglesias [ + – ] Анна Курникова з дочкою Машею

Відомо, що проживають вони в Маямі, США, іноді навідуються до батьків Енріке — відомого співака Хуліо Іглесіаса та журналістки Ісабель Прейслер в Іспанію.

На початку 2000-х Енріке зустрічався з акторкою Дженніфер Лав-Гʼюїтт. Дженніфер знялася в його кліпі на пісню Hero.

У 2002 році Енріке познайомився з російською тенісисткою Анною Курниковою під час зйомок кліпу на пісню Escape. Пара почала зустрічатися. 16 грудня 2017 року в Енріке й Анни народилися близнюки — Ніколас і Люсі. 30 січня 2020 року в пари народилася дочка Маша.

Останній альбом Енріке під назвою Sex + Love вийшов ще 18 березня 2014 року. А в 2017 році він знявся в рекламі чипсів Lays Stax.

Анна Курникова припинила брати участь в тенісних турнірах ще в 2003 році, після того як отримала кілька травм.