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Белый торт и гольф-машина: Гвен Стефани показала фото и видео своей тайной свадьбы на ранчо

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Фото: Instagram gwenstefani

Певица вышла замуж за кантри-музыканта Блейка Шелтона

Певица и солистка культовой группы No Doubt вышла замуж после шести лет отношений. Гвен Стефани и кантри-музыкант Блейк Шелтон поженились на его ранчо в Оклахоме. Однако снимки пара опубликовала только сейчас. Об этом пишет Rappler.

Ради церемонии, на которую были приглашены только родственники и близкие друзья, Шелтон воздвиг часовню, а жить молодожены будут в новом доме, который он закончил строить буквально на днях.

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Прессу на церемонию не приглашали, так что им удалось сделать только несколько фотографий с дрона.

Первые фото и видео выложила сама Гвен на своей странице в Instagram. Но наряд невесты можно рассмотреть во всех подробностях. 51-летняя певица два раза меняла наряды.

свадьба гвен стефани, гвен стефани, платье гвен стефани, блейк шелтон
свадьба гвен стефани, гвен стефани, платье гвен стефани, блейк шелтон

Ведущим церемонии стал Карсон Дейли — коллега Стефани и Шелтона по шоу The Voice, на котором они и познакомились.

Для свадьбы Гвен Стефани выбрала два белых платья. На церемонию Гвен надела платье с глубоким декольте в виде сердца и длинным подолом и белую фату, на которой были вышиты их с Шелтоном имена, а также имена детей Гвен.

После этого певица переоделась в мини-платье, на котором были изображены голуби, символизирующие молодоженов, и три птенца, символизирующие трех сыновей Гвен. Наряд она дополнила с ковбойскими полусапожками Le Silla на высоком каблуке и короткой фатой с вышитыми цветами и бантом.

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Примечательно, но хоть певица сама обычно разрабатывает свои сценические костюмы, но в этом случае она обратилась к мастеру своего дела – знаменитой Вере Вонг, которая считается признанным мастером свадебных нарядов.

От часовни к дому молодожены ехали на гольф-автомобиле, а торт выбрали в классическом стиле: пятиярусный, белый, украшенный фигурками жениха и невесты.

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Напомним, для Гвен Стефани это второй брак. Союз с музыкантом Гэвином Россдейлом продлился 13 лет. От него Гвен родила троих сыновей: Кингстона, Зуму и Аполло. Пара разошлась после того, как выяснилось, что Россдейл изменял своей жене с няней.

свадьба гвен стефани, гвен стефани, платье гвен стефани, блейк шелтон
Все фото: Instagram gwenstefani
свадьба гвен стефани, гвен стефани, платье гвен стефани, блейк шелтон

Блейк также был женат. С Гвен они познакомились в 2015 году на шоу The Voice, где оба были судьями. А предложение руки и сердца Стефани получила год назад.