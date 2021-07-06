Белый торт и гольф-машина: Гвен Стефани показала фото и видео своей тайной свадьбы на ранчо
Певица вышла замуж за кантри-музыканта Блейка Шелтона
Певица и солистка культовой группы No Doubt вышла замуж после шести лет отношений. Гвен Стефани и кантри-музыкант Блейк Шелтон поженились на его ранчо в Оклахоме. Однако снимки пара опубликовала только сейчас. Об этом пишет Rappler.
Ради церемонии, на которую были приглашены только родственники и близкие друзья, Шелтон воздвиг часовню, а жить молодожены будут в новом доме, который он закончил строить буквально на днях.
Прессу на церемонию не приглашали, так что им удалось сделать только несколько фотографий с дрона.
Первые фото и видео выложила сама Гвен на своей странице в Instagram. Но наряд невесты можно рассмотреть во всех подробностях. 51-летняя певица два раза меняла наряды.
Ведущим церемонии стал Карсон Дейли — коллега Стефани и Шелтона по шоу The Voice, на котором они и познакомились.
Для свадьбы Гвен Стефани выбрала два белых платья. На церемонию Гвен надела платье с глубоким декольте в виде сердца и длинным подолом и белую фату, на которой были вышиты их с Шелтоном имена, а также имена детей Гвен.
После этого певица переоделась в мини-платье, на котором были изображены голуби, символизирующие молодоженов, и три птенца, символизирующие трех сыновей Гвен. Наряд она дополнила с ковбойскими полусапожками Le Silla на высоком каблуке и короткой фатой с вышитыми цветами и бантом.
Примечательно, но хоть певица сама обычно разрабатывает свои сценические костюмы, но в этом случае она обратилась к мастеру своего дела – знаменитой Вере Вонг, которая считается признанным мастером свадебных нарядов.
От часовни к дому молодожены ехали на гольф-автомобиле, а торт выбрали в классическом стиле: пятиярусный, белый, украшенный фигурками жениха и невесты.
Напомним, для Гвен Стефани это второй брак. Союз с музыкантом Гэвином Россдейлом продлился 13 лет. От него Гвен родила троих сыновей: Кингстона, Зуму и Аполло. Пара разошлась после того, как выяснилось, что Россдейл изменял своей жене с няней.
Блейк также был женат. С Гвен они познакомились в 2015 году на шоу The Voice, где оба были судьями. А предложение руки и сердца Стефани получила год назад.