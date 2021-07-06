Белый торт и гольф-машина: Гвен Стефани показала фото и видео своей тайной свадьбы на ранчо

Певица вышла замуж за кантри-музыканта Блейка Шелтона

Певица и солистка культовой группы No Doubt вышла замуж после шести лет отношений. Гвен Стефани и кантри-музыкант Блейк Шелтон поженились на его ранчо в Оклахоме. Однако снимки пара опубликовала только сейчас. Об этом пишет Rappler.

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Ради церемонии, на которую были приглашены только родственники и близкие друзья, Шелтон воздвиг часовню, а жить молодожены будут в новом доме, который он закончил строить буквально на днях.

Прессу на церемонию не приглашали, так что им удалось сделать только несколько фотографий с дрона.

Первые фото и видео выложила сама Гвен на своей странице в Instagram. Но наряд невесты можно рассмотреть во всех подробностях. 51-летняя певица два раза меняла наряды.

Ведущим церемонии стал Карсон Дейли — коллега Стефани и Шелтона по шоу The Voice, на котором они и познакомились.

Для свадьбы Гвен Стефани выбрала два белых платья. На церемонию Гвен надела платье с глубоким декольте в виде сердца и длинным подолом и белую фату, на которой были вышиты их с Шелтоном имена, а также имена детей Гвен.

После этого певица переоделась в мини-платье, на котором были изображены голуби, символизирующие молодоженов, и три птенца, символизирующие трех сыновей Гвен. Наряд она дополнила с ковбойскими полусапожками Le Silla на высоком каблуке и короткой фатой с вышитыми цветами и бантом.

Примечательно, но хоть певица сама обычно разрабатывает свои сценические костюмы, но в этом случае она обратилась к мастеру своего дела – знаменитой Вере Вонг, которая считается признанным мастером свадебных нарядов.

От часовни к дому молодожены ехали на гольф-автомобиле, а торт выбрали в классическом стиле: пятиярусный, белый, украшенный фигурками жениха и невесты.

Напомним, для Гвен Стефани это второй брак. Союз с музыкантом Гэвином Россдейлом продлился 13 лет. От него Гвен родила троих сыновей: Кингстона, Зуму и Аполло. Пара разошлась после того, как выяснилось, что Россдейл изменял своей жене с няней.

[ + – ] Все фото: Instagram gwenstefani

Блейк также был женат. С Гвен они познакомились в 2015 году на шоу The Voice, где оба были судьями. А предложение руки и сердца Стефани получила год назад.