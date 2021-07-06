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Білий торт і гольф-машина: Гвен Стефані показала фото та відео свого таємного весілля на ранчо

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весілля гвен стефани, гвен стефани, плаття гвен стефани, Блейк Шелтон
Фото: Instagram gwenstefani

Співачка вийшла заміж за кантрі-музиканта Блейка Шелтона.

Співачка і солістка культової групи No Doubt вийшла заміж після шести років стосунків. Гвен Стефані та кантрі-музикант Блейк Шелтон одружилися на його ранчо в Оклахомі. Однак знімки пара опублікувала тільки зараз. Про це пише Rappler.

Заради церемонії, на яку були запрошені тільки родичі і близькі друзі, Шелтон спорудив каплицю, а жити молодята будуть в новому будинку, який він закінчив будувати буквально на днях.

весілля гвен стефани, гвен стефани, плаття гвен стефани, Блейк Шелтон

Пресу на церемонію не запрошували, тож їм вдалося зробити тільки кілька фотографій з дрона.

Перші фото та відео виклала сама Гвен на своїй сторінці в Instagram. Але вбрання нареченої можна розглянути у всіх деталях. 51-річна співачка двічі змінювала наряди.

весілля гвен стефани, гвен стефани, плаття гвен стефани, Блейк Шелтон
весілля гвен стефани, гвен стефани, плаття гвен стефани, Блейк Шелтон

Ведучим церемонії став Карсон Дейлі — колега Стефані та Шелтона на шоу The Voice, на якому вони й познайомилися.

Для весілля Гвен Стефані вибрала дві білі сукні. На церемонію Гвен одягла сукню з глибоким декольте у вигляді серця і довгим подолом та білу фату, на якій були вишиті їхні із Шелтоном імена, а також імена дітей Гвен.

Після цього співачка переодяглася в міні-сукню, на якій були зображені голуби, що символізують молодят, і три пташеня, що символізують трьох синів Гвен. Наряд вона доповнила ковбойськими півчобітками Le Silla на високих підборах і короткою фатою з вишитими квітами і бантом.

весілля гвен стефани, гвен стефани, плаття гвен стефани, Блейк Шелтон

Варто зазначити, що хоч співачка сама зазвичай розробляє свої сценічні костюми, але в цьому випадку вона звернулася до майстра своєї справи — знаменитої Віри Вонг, яка вважається визнаною майстринею весільних нарядів.

Від каплиці до будинку молодята їхали на гольф-автомобілі, а торт вибрали в класичному стилі: п'ятиярусний, білий, прикрашений фігурками нареченого й нареченої.

весілля гвен стефани, гвен стефани, плаття гвен стефани, Блейк Шелтон

Нагадаємо, для Гвен Стефані це другий шлюб. Союз із музикантом Гевіном Россдейлом тривав 13 років. Від нього Гвен народила трьох синів: Кінгстона, Зуму й Аполло. Пара розійшлася після того, як з'ясувалося, що Россдейл зраджував своїй дружині з нянею.

весілля гвен стефани, гвен стефани, плаття гвен стефани, Блейк Шелтон
Усі фото: Instagram gwenstefani
весілля гвен стефани, гвен стефани, плаття гвен стефани, Блейк Шелтон

Блейк також був одружений. З Гвен вони познайомилися в 2015 році на шоу The Voice, де обидва були суддями. А пропозицію руки і серця Стефані отримала рік тому.