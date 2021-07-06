Білий торт і гольф-машина: Гвен Стефані показала фото та відео свого таємного весілля на ранчо

Співачка вийшла заміж за кантрі-музиканта Блейка Шелтона.

Співачка і солістка культової групи No Doubt вийшла заміж після шести років стосунків. Гвен Стефані та кантрі-музикант Блейк Шелтон одружилися на його ранчо в Оклахомі. Однак знімки пара опублікувала тільки зараз. Про це пише Rappler.

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Заради церемонії, на яку були запрошені тільки родичі і близькі друзі, Шелтон спорудив каплицю, а жити молодята будуть в новому будинку, який він закінчив будувати буквально на днях.

Пресу на церемонію не запрошували, тож їм вдалося зробити тільки кілька фотографій з дрона.

Перші фото та відео виклала сама Гвен на своїй сторінці в Instagram. Але вбрання нареченої можна розглянути у всіх деталях. 51-річна співачка двічі змінювала наряди.

Ведучим церемонії став Карсон Дейлі — колега Стефані та Шелтона на шоу The Voice, на якому вони й познайомилися.

Для весілля Гвен Стефані вибрала дві білі сукні. На церемонію Гвен одягла сукню з глибоким декольте у вигляді серця і довгим подолом та білу фату, на якій були вишиті їхні із Шелтоном імена, а також імена дітей Гвен.

Після цього співачка переодяглася в міні-сукню, на якій були зображені голуби, що символізують молодят, і три пташеня, що символізують трьох синів Гвен. Наряд вона доповнила ковбойськими півчобітками Le Silla на високих підборах і короткою фатою з вишитими квітами і бантом.

Варто зазначити, що хоч співачка сама зазвичай розробляє свої сценічні костюми, але в цьому випадку вона звернулася до майстра своєї справи — знаменитої Віри Вонг, яка вважається визнаною майстринею весільних нарядів.

Від каплиці до будинку молодята їхали на гольф-автомобілі, а торт вибрали в класичному стилі: п'ятиярусний, білий, прикрашений фігурками нареченого й нареченої.

Нагадаємо, для Гвен Стефані це другий шлюб. Союз із музикантом Гевіном Россдейлом тривав 13 років. Від нього Гвен народила трьох синів: Кінгстона, Зуму й Аполло. Пара розійшлася після того, як з'ясувалося, що Россдейл зраджував своїй дружині з нянею.

[ + – ] Усі фото: Instagram gwenstefani

Блейк також був одружений. З Гвен вони познайомилися в 2015 році на шоу The Voice, де обидва були суддями. А пропозицію руки і серця Стефані отримала рік тому.