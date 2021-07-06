Вызов гравитации: голландский дизайнер Айрис ван Харпен представила космическую коллекцию (видео)

Созданная на стыке моды и науки коллекция уже произвела фурор, а эксперты называют ее одной из самых впечатляющих.

Голландский модельер и дизайнер Айрис ван Харпен представила свою "научно-космическую" коллекцию Iris van Herpen Haute на Неделе высокой моды в Париже, и ее уже называли одной из самых красивых в этом сезоне.

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Коллекция называется "Восход Земли" и бросает вызов гравитации. При ее создании дизайнер работала с чемпионкой мира по парашютному спорту Домитилль Кигер, поэтому искусство экстремальных видов спорта поставлено во главу угла коллекции с тщательно продуманной конструкцией и инновационными тканями.

37-летняя Айрис ван Харпен в своем творчестве соединяет компьютерное моделирование одежды с ручной работой, и она стала первой, кто применил 3D-печать в моде.

"Меня тянет и к искусству, и к моде. Между историей и будущим моды существует прекрасная связь, которую я стараюсь привнести в свою работу", – говорит дизайнер.

Показу коллекции на Неделе высокой моды в Париже передовал выход видео, где не просто представлены наряды из новой линейки дизайнера, но и передан посыл работы: неразрывная связь человека и Земли.

Например, синее платье Haute Couture, в котором Кигер прыгает с парашютом, сделано из тысяч синих сфер, напоминающих нашу планету и демонстрирующих безупречное искусство конструирования, которое позволяет платью выдерживать экстремальные условия. Сферы вырезаны вручную и окрашены градиентом, изготовлены из пластика Parley Ocean Plastic, полученного из переработанного морского мусора.

Отражая стиль одежды Ван Херпен, ее видение единства Земли как единого связанного организма, модели необъяснимым образом обнаруживаются на ненадежных склонах гор, рядом с величественными ледниками и, казалось бы, парят в небе. Наряды и фирменные формы дизайнера и обманчиво органичные детали, иногда напоминающие рыбью чешую, органично вписываются в окружающую среду.

Коллекции много синего и зеленого цветов. На такую гамму автора вдохновила фотография 1968 года, сделанная астронавтом Уильямом Андерсом, смотревшим с Луны на Землю. Кроме того, ванн Харпен просматривала архивы NASA, черпая оттуда интересные идеи по комбинации цвета.

Работа над коллекцией была очень кропотливой и долгой и с точки зрения ее исполнения. Модели Айрис создавала в сотрудничестве с художником Роганом Брауном. Получающиеся невесомые платья могли напоминать организмы под микроскопом или нервную систему человека. "Маски", разработанные в сотрудничестве с художником Джеймсом Мерри, являются продолжением анатомии лица моделей.

Для пошива одежды использовался переработанный пластик.

"В прошлом сезоне мы начали сотрудничать с Parley for the Oceans, компанией по защите моря, в рамках которой мы создали из пластика, добытого в океане, необычайно тонкую и нежную ткань. В этом сезоне мы объединили ткань в несколько частей, а также сделали несколько полных образов", – объяснила Айрис.

Напомним, на Неделе высокой моды в Париже свои коллекции представляют самые известные мировые бренды, а открылась она коллекцией Schiaparelli.