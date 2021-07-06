Виклик гравітації: голландська дизайнерка Айріс ван Харпен представила космічну колекцію (відео)

Створена на стику моди і науки колекція вже викликала фурор, а експерти називають її однією з найбільш разючих.

Голландська модельєрка та дизайнерка Айріс ван Харпен представила свою "науково-космічну" колекцію Iris van Herpen Haute на Тижні високої моди в Парижі, і її вже називали однією з найкрасивіших у цьому сезоні.

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Колекція називається "Схід Землі" і кидає виклик гравітації. Під час її створення дизайнерка працювала з чемпіонкою світу з парашутного спорту Домітілль Кігер, тому мистецтво екстремальних видів спорту посідає чільне місце колекції з ретельно продуманою конструкцією та інноваційними тканинами.

37-річна Айріс ван Харпен у своїй творчості поєднує компʼютерне моделювання одягу з ручною роботою, і вона стала першою, хто застосував 3D-друк у моді.

"Мене тягне і до мистецтва, і до моди. Між історією і майбутнім моди існує прекрасий звʼязок, який я намагаюся привнести в свою роботу", — каже дизайнерка.

Показу колекції на Тижні високої моди в Парижі передував вихід відео, де не просто представлені вбрання з нової лінійки дизайнерки, але й переданий посил роботи: нерозривний звʼязок людини і Землі.

Наприклад, синю сукню Haute Couture, в якій Кігер стрибає з парашутом, зроблена з тисяч синіх сфер, що нагадують нашу планету і демонструють бездоганне мистецтво конструювання, яке дозволяє сукні витримувати екстремальні умови. Сфери вирізані вручну та пофарбовані градієнтом, виготовлені з пластику Parley Ocean Plastic, отриманого з переробленого морського сміття.

Відображаючи стиль одягу Ван Херпен, її бачення єдності Землі як єдиного повʼязаного організму, моделі незʼясовним чином опиняються на ненадійних схилах гір, поруч із величними льодовиками і, здавалося б, парять в небі. Наряди і фірмові форми дизайнерки й оманливі органічні деталі, що іноді нагадують рибʼячу луску, органічно вписуються в навколишнє середовище.

У колекції багато синього і зеленого кольорів. На таку гаму авторку надихнула фотографія 1968, зроблена астронавтом Вільямом Андерсом, який дивився з Місяця на Землю. Крім того, ван Харпен переглядала архіви NASA, черпаючи звідти цікаві ідеї для комбінації кольору.

Робота над колекцією була дуже кропіткою і тривалою і з точки зору її виконання. Моделі Айріс створювала у співпраці з художником Роганом Брауном. Отримувані невагомі сукні могли нагадувати організми під мікроскопом або нервову систему людини. "Маски", розроблені у співпраці з художником Джеймсом Меррі, є продовженням анатомії обличчя моделей.

Для пошиття одягу використовувався перероблений пластик.

"У минулому сезоні ми почали співпрацювати з Parley for the Oceans, компанією щодо захисту моря, в рамках якої ми створили з пластику, видобутого в океані, надзвичайно тонку та ніжну тканину. У цьому сезоні ми обʼєднали тканину в декілька частин, а також зробили кілька повних образів", — пояснила Айріс.

Нагадаємо, на Тижні високої моди в Парижі свої колекції представляють найвідоміші світові бренди, а відкрилася вона колекцією Schiaparelli.