Schiaparelli відкрив Тиждень високої моди в Парижі колекцією "Матадор" (фото, відео)

Четверта колекція Деніела Роузберрі — це неймовірний мікс кольору, розкоші і сюрреалізму.

Незважаючи на те, що численні експерти у fashion-індустрії вже років 10 пророкують смерть haute couture, у Парижі 5 червня успішно стартував Тиждень високої моди.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Як і всі інші, я радий бачити відновлення значної кількості фізичних шоу. Найпрестижніші бренди завжди вражають мене високою якістю своїх показів, аж до найдрібніших деталей: креативність виробів, ноу-хау ... Але є також і нові творці, які прагнуть висловити свій талант і свої мрії, і в яких немає обмежень: вони досліджують нові території з точки зору сталого розвитку, економіки замкнутого циклу або цифрових технологій", — прокоментував подію президент Федерації високої моди Ральф Толедано.

Честь відкривати Тиждень випала модному будинку Schiaparelli, заснованому римлянкою Ельзою Скіапареллі, яким наразі керує американець Деніел Роузберрі.

Schiaparelli Fall 2021 Couture Collection носить назву "Матадор" і є вибуховим тандемом іспанської пристрасті і сюрреалізму від Schiaparelli. Кожну роботу можна розглядати довго, дивуючись з деталей, а кількість годин і матеріалів, витрачених на колекцію, важко уявити.

Наприклад, один з найяскравіших образів — модель у металізованому капелюсі і жакеті, що облягає — сам творець описує так:

"Жакет, що облягає, з басками зі збільшеними рукавами з різних шовків мікадо, атласу і фаю. Техніки вишивки натхненні архівами Schiaparelli і включають традиційні завитки із золотих страз, золоті перли, стрази, люрексові нитки, вишивку різнобарвними нитками з охристого шовкового фаю, вишиту золотою ниткою з еластичної овчини двоколірну ламу і чорного кольору. Куполоподібний капелюх з металізованого плексигласу vucum з гладкою атласною підкладкою Shocking Pink. Чорні атласні туфлі з бантами з шовкового фаю, прикрашені золотими пальцями на ногах зі срібними нігтями".

І таких "багатошарових" образів у колекції — 26, кожен з яких безумовно є витвором мистецтва і яскравим прикладом того, що таке висока мода: розкішна, багата, яскрава і недоступна простим смертним.

У колекції представлені традиційні для бренду анатомічні деталі: корсети у вигляді оголених жіночих грудей, сережки у формі людського вуха, пояс з накладкою у вигляді руки, що прикриває рот, аксесуари з малюнком, що імітує людське око і багато іншого.

Працюючи над "Матадор", Роузберрі зробив реверанс у бік засновниці модного будинку Ельзи Скіапареллі, проте підкреслив, що його праця — це дуже щось принципово інше:

"Два роки я говорив, що мене не хвилює ностальгія. Однак, у цьому сезоні все почалося саме з цього. Я виявив, що знову і знову ставлю собі запитання: що, якби ви склали трохи Мане, трохи Лакруа, трохи 1980-х, трохи 1880-х років, маленького матадора, маленького космічного прибульця, трохи Енгра, трохи мерехтіння і багато кольору? Можу я це зробити? А як би це виглядало? Відповідь така, моя четверта колекція від кутюр "Матадор": колекція, яка поважає бачення Ельзи, але не підкоряється йому".

[ + – ] Schiaparelli Fall 2021 Couture Collection

Нагадаємо, нещодавно американський дизайнер Марк Джейкобс після 17 місяців творчої перерви, пов'язаної з пандемією, нарешті порадував повноцінною колекцією осінь-зима — 2021/2022. Він назвав її "Щастя".