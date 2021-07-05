Schiaparelli открыл Неделю высокой моды в Париже коллекцией "Матадор" (фото, видео)

Четвертая коллекция Дэниела Роузберри – это невероятный микс цвета, роскоши и сюрреализма.

Несмотря на то, что многочисленные эксперты в fashion-индустрии уже лет 10 предсказывают смерть haute couture, в Париже 5 июня успешно стартовала Неделя высокой моды.

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"Как и все остальные, я рад видеть возобновление значительного количества физических шоу. Самые престижные бренды всегда поражают меня высоким качеством своих показов, вплоть до мельчайших деталей: креативность изделий, ноу-хау… Но есть также и новые творцы, которые стремятся выразить свой талант и свои мечты, и у которых нет ограничений: они исследуют новые территории с точки зрения устойчивого развития, экономики замкнутого цикла или цифровых технологий", – прокомментировал событие президент Федерации высокой моды Ральф Толедано.

Честь открывать Неделю выпала модному дому Schiaparelli, основанному римлянкой Эльзой Скиапарелли, которым сейчас руководит американец Дэниел Роузберри.

Schiaparelli Fall 2021 Couture Collection носит название "Матадор" и является взрывным тандемом испанской страсти и сюрреализма от Schiaparelli. Каждую работу можно рассматривать подолгу, поражаясь деталям, а количество часов и материалов, потраченных на коллекцию, трудно представить.

Например, один из самых ярких образов – модель в металлизированной шляпе и облегающем жакете – сам создатель описывает так:

"Облегающий жакет с баской с увеличенными рукавами из различных шелков микадо, атласа и фая. Техники вышивки вдохновлены архивами Schiaparelli и включают традиционные завитки из золотых страз, золотой жемчуг, стразы, люрексовые нити, вышивку разноцветными нитками из охристого шелкового фая, вышитую золотой нитью из эластичной овчины двухцветного ламе и черного цвета. Куполообразная шляпа из металлизированного плексигласа vucum со стеганой атласной подкладкой Shocking Pink. Черные атласные туфли с бантами из шелкового фая, украшенные золотыми пальцами на ногах с серебряными ногтями".

И таких "многослойных" образов в коллекции – 26, каждый из которых определенно является произведением искусства и ярким примером того, что такое высокая мода: роскошная, богатая, яркая и недоступная простым смертным.

В коллекции представлены традиционные для бренда анатомические детали: корсеты в виде оголенной женской груди, серьги в форме человеческого уха, пояс с накладкой в виде руки, прикрывающей рот, аксессуары с рисунком, имитирующим человеческий глаз и многое другое.

Работая над "Матадором", Роузбери сделал реверанс в сторону основательницы модного дома Эльзы Скиапарелли, однако подчеркнул, что его труд – это очень нечто принципиально другое:

"Два года я говорил, что меня не волнует ностальгия. Однако в этом сезоне все началось именно с этого. Я обнаружил, что снова и снова задаюсь вопросом: что, если бы вы сложили немного Мане, немного Лакруа, немного 1980-х, немного 1880-х годов, маленького матадора, маленького космического пришельца, немного Энгра, немного мерцания и много цвета? Могу я это сделать? А как бы это выглядело? Ответ таков, моя четвертая коллекция от кутюр "Матадор": коллекция, которая уважает видение Эльзы, но не подчиняется ему".

[ + – ] Schiaparelli Fall 2021 Couture Collection

Напомним, недавно американский дизайнер Марк Джейкобс после 17 месяцев творческого перерыва, связанного с пандемией, наконец порадовал полноценной коллекцией осень-зима — 2021/2022. Он назвал ее "Счастье".