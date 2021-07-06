Морда таксы, тело далматина: необычная собака прославилась из-за своей внешности

Му привлекает внимание прохожих на улицах, и те норовят сфотографироваться с удивительным животным.

Такса по кличке Му, которая живет в Майами (США), стала популярной в Сети из-за своего необычного окраса. Если голова у пса вполне традиционная, то вот остальное тело – будто приделанное в фотошопе. Оно белого цвета в черных пятнах, и лишь в районе хвоста есть "родной" оттенок животного.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Из-за такой особенности Му часто принимают за таксо-далматина, а некоторые пользователи почему-то называют ее коровой.

[ + – ] У Му – голова таксы, а окрас тела больше напоминает далматинца

По словам 24-летней хозяйки животного Виктории Хоффман, люди, которые видят Му впервые, часто принимают его пегий мех за какой-то наряд или даже пижаму. При этом собака обладает очень дружелюбным характером и весьма любвеобильна:

"Му вызывает много реакций эмоций везде, где бы он ни был, будь то в социальных сетях или в повседневной жизни. Его часто останавливают на улице незнакомцы, которые хотят с ним сфотографироваться", – рассказала девушка.

Она добавила, что Му появился в семье в период карантина.

"Я не думаю, что мы бы завели собаку, если бы не COVID, потому что нас бы не было дома так часто", – отметила она.

Собаки – не единственные животные, у которых пегая шерсть. Такой окрас также часто встречается у птиц, кошек, крупного рогатого скота, лошадей, лисиц, свиней и даже змей. Уникальность Му – в поразительной разнице цвета головы и остального тела. При этом каких-то проблем со здоровьем у животного нет, и, кроме окраса, он – обыкновенная такса, правда, имеющая в Instagram свыше 60 тысяч подписчиков.

Необычный внешний вид домашних питомцев часто становится для их хозяев поводом создать аккаунт в сети, где они делятся снимками и видео своих любимцев, а также рассказывают об их повседневных приключениях.

Так, например, своя страница есть у лысого мопса по кличке Дороти, который вместе со своими хозяевами живет в Чикаго (США). Животное может похвастаться сотней тысяч подписчиков в TikTok и несколькими миллионами лайков. Все – благодаря внешнему виду. Это мопс, смешанный с какой-то бесшерстной породой, в результате чего у него шерсть только на лице, а остальное тело лысое.

А хозяева кошки по кличке Лиса Алиса прославили свою любимицу из-за ее необычной любви к мойке полов. Теперь видео, где животное тряпочкой возит по полу лапой и приучает к этому своих котят, набирают тысячи просмотров.