Морда такси, тіло далматина: незвичайний собака прославився через свою зовнішність

Му привертає увагу перехожих на вулицях, і ті намагаються сфотографуватися з дивовижною твариною.

Такса на прізвисько Му, яка живе в Маямі (США), стала популярною в мережі через своє незвичайне забарвлення. Якщо голова в пса цілком традиційна, то ось решта тіла — ніби прироблена у фотошопі. Воно білого кольору в чорних плямах, і лише в місці хвоста є "рідний" відтінок тварини.

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Через таку особливість Му часто плутають з таксо-далматином, а деякі користувачі чомусь називають його коровою.

[ + – ] У Му — голова такси, а забарвлення тіла більше нагадує далматинця

За словами 24-річної господарки тварини Вікторії Хоффман, люди, які бачать Му вперше, часто приймають його рябе хутро за якийсь наряд або навіть піжаму. При цьому собака має дуже доброзичливий характер і вельми велелюбний:

"Му викликає багато реакцій та емоцій всюди, де б він не був, будь-то в соціальних мережах або в повсякденному житті. Його часто зупиняють на вулиці незнайомці, які хочуть з ним сфотографуватися", — розповіла дівчина.

Вона додала, що Му зʼявився в родині в період карантину.

"Я не думаю, що ми б завели собаку, якби не COVID, тому що нас би не було вдома так часто", — зазначила вона.

Собаки — не єдині тварини, у яких ряба шерсть. Таке забарвлення також часто зустрічається в птахів, кішок, великої рогатої худоби, коней, лисиць, свиней і навіть змій. Унікальність Му — приголомшлива різниця кольору голови і решти тіла. При цьому якихось проблем зі здоровʼям у тварини немає, і, крім забарвлення, він — звичайна такса, правда, має в Instagram понад 60 тисяч підписників.

Незвичайний зовнішній вигляд домашніх вихованців часто стає для їхніх господарів приводом створити акаунт у мережі, де вони діляться знімками та відео своїх улюбленців, а також розповідають про їхні повсякденні пригоди.

Так, наприклад, своя сторінка є в лисого мопса на прізвисько Дороті, який разом зі своїми господарями живе в Чикаго (США). Тварина може похвалитися сотнею тисяч підписників у TikTok і декількома мільйонами лайків. Усе — завдяки зовнішньому вигляду. Це мопс, змішаний з якоюсь безшерсною породою, у результаті чого в нього шерсть тільки на обличчі, а решта тіла лиса.

А господарі кішки на прізвисько Лисиця Аліса прославили свою улюбленицю через її особливу любов до миття підлоги. Тепер відео, де тварина ганчірочкою возить по підлозі лапою і привчає до цього своїх кошенят, набирають тисячі переглядів.