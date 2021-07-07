Без музыки и в полной тишине. Balenciaga представил первую за полвека коллекцию Haute couture

Демна Гвасалия специально для показа отреставрировал здание, в котором в свое время творил основатель дома Balenciaga Кристобаль Баленсиага.

На Неделе высокой моды в Париже произошла настоящая сенсация – Демна Гвасалия, креативный директор модного дома Balenciaga, представил первую за 53 года коллекцию Haute couture.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Таким образом он продемонстрировал, что намерен вернуться к истокам, ведь в свое время основателя этого модного дома Кристобаля Баленсиагу называли "единственным истинным кутюрье", и его последняя коллекция от-кутюр вышла в 1968 году.

Несмотря на то, что последние десятилетия все больше говорят о смерти высокой моды, Гвасалия доказал всем, что это – не более чем слухи.

"Я хочу привнести кутюр в современный контекст и донести его до нынешней аудитории. Многие люди даже не знают, что Balenciaga — это кутюрный бренд с более чем 100-летней историей. Они думают, что это бренд, который начался с кроссовок Triple S", – подчеркнул дизайнер.

Дебют возрожденного направления Balenciaga состоялся на авеню Георга V, 10, по историческому адресу Дома. Именно тут полвека назад мир увидел последнюю коллекцию Кристобаля. Специально для показа Гвасалия восстановил интерьеры, какими они были при жизни его основателя.

[ + – ] Показ прошел в ателье, в котором в свое время творил Кристобаль Баленсиага

Гости, собравшиеся на показ, держали в руках по гвоздике – символе Испании, которая была родиной Баленсиаги, а шоу прошло в абсолютной тишине. Было слышно только стук обуви и перешептывание в зале. Кстати, среди гостей были Канье Уэст с уже традиционным мешком на голове, Анна Винтур, Сальма Хайек и другие.

[ + – ] Канье Уэст с маской-мешком на голове

В коллекции много отсылок к работам самого основателя. В том числе шляпки-тарелки и иконическое свадебные платье. Работая над ней, Гвасалия скурпулезно изучал архивы Баленсиаги, чтобы понять образ мышления основателя бренда, но при этом не делать обычные копии. На мужские модели его вдохновили костюмы мэтра, который шил их только для себя.

В коллекции особое место занимают именно костюмы с приталенными жакетами, причем как мужские, так и женские. Некоторые из них Демна дополнил объемными дутыми накидками из атласа.

Понимающим толк в высокой моде, дизайнер предлагает платья-футляры из твида и платья из драпированного шифона в горох, коконы, мерцающие комбинации, тренчи, шубы, джинсовые куртки и брюки, джемперы с люрексом, спортивные костюмы с акцентом на плечах, а также пальто, больше напоминающие махровые халаты. Немало образов дополняли высокие перчатки, а также знаменитые шляпы, которые выглядят, словно перевернутые тарелки.

Закрылось шоу показом свадебного платья, являющегося фактически репликой знаменитого наряда бренда. Демна Гвасалия не стал добавлять резкие штрихи на легендарное платье самого Кристобаля.

[ + – ] Balenciaga 2021 [ + – ] Balenciaga 1958

В дальнейшем Balenciaga планирует делать только один показ в год, причем как женской, так и мужской одежды.

"Я думаю, что мужчины уже пришли к тому, что они тоже хотят носить одежду от кутюр, и я знаю, что у нас есть определенные клиенты, которым понравится эта идея. Я хочу стереть гендерную идентификацию моды, предназначенной только для женщин или только для женщин старшего возраста, у которых есть деньги, чтобы себе это позволить", – подчеркнул Гвасалия.

Напомним, ровно месяц назад французский модный дом Balenciaga представил новую коллекцию весна-лето 2022, снова сойдясь в коллаборации с Gucci. При этом все 44 образа демонстрировала одна модель.