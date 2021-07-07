Скарлетт Йоханссон беременна и избегает внимания публики, – инсайдер

ДЛя актрисы этот ребенок станет вторым. Она уже воспитывает 6-летнюю дочь Роуз от предыдущего брака.

36-летняя голливудская актриса Скарлетт Йоханссон беременна вторым ребенком, отец которого – ее новоиспеченный муж Колин Жост. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на свои источники.

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"Скарлетт скоро должна родить, я знаю, что она и Колин в восторге", – заявил инсайдер. Другой источник добавил, что звезда предпочитает не говорить никому о своем положении и ведет себя "очень сдержанно".

Впервые слухи о беременности Скарлетт появились после того, как в июне она пропустила несколько мероприятий, связанных с продвижением нового супергеройского боевика с ее участием.

"Она не давала много интервью и не посещала мероприятий для продвижения "Черной вдовы", что удивительно, поскольку это огромный релиз Marvel/Disney, и она одновременно звезда и исполнительный продюсер", – пояснил инсайдер. Скарлетт также отсутствовала на показе "Черной вдовы" в Хэмптоне на прошлой неделе, на котором был ее партнер по фильму Дэвид Харбор.

Вместо этого знаменитость проводила промо-выступления через Zoom, появившись в "Вечернем шоу", чтобы поболтать с Джимми Фэллоном 21 июня.

Сейчас Йоханссон и ее муж живут в Монтоке, где ее часто видели гуляющей с собаками или пьющей кофе. Однако в последнее время она старается поменьше появляться на публике.

У Скарлетт уже есть один ребенок – 6-летняя дочь Роуз от бывшего мужа Ромена Дауриака. Жост же впервые станет отцом.

Напомним, Скарлетт Йоханссон и Колин Жост поженились в октябре прошлого года. Актриса и сценарист программы Saturday Night Live оформили отношения в ходе скромной закрытой церемонии, организованной для самых близких.