Скарлетт Йоганссон вагітна та уникає уваги публіки, — інсайдер

Для актриси ця дитина стане другою. Вона вже виховує 6-річну дочку Роуз від попереднього шлюбу.

36-річна голлівудська актриса Скарлетт Йоганссон вагітна другою дитиною, батько якої — її новоспечений чоловік Колін Жост. Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на свої джерела.

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"Скарлетт скоро повинна народити, я знаю, що вона і Колін у захваті", — заявив інсайдер. Інше джерело додало, що зірка вважає за краще не говорити нікому про свій стан і поводить себе "дуже стримано".

Уперше чутки про вагітність Скарлетт з'явилися після того, як у червні вона пропустила кілька заходів, пов'язаних з просуванням нового супергеройського бойовика з її участю.

"Вона не давала багато інтерв'ю і не відвідувала заходів для просування "Чорної вдови", що дивно, оскільки це величезний реліз Marvel/Disney, і вона одночасно зірка і виконавчий продюсер", — пояснив інсайдер. Скарлетт також була відсутня на показі "Чорної вдови" в Гемптоні минулого тижня, на якому був її партнер по фільму Девід Гарбор.

Замість цього знаменитість проводила промо-виступи через Zoom, з'явившись у "Вечірньому шоу", щоб поговорити з Джиммі Феллоном 21 червня.

Наразі Йоганссон та її чоловік живуть у Монтоці, де її часто бачили на прогулянці із собаками і ніби кавою. Однак, останнім часом вона намагається менше з'являтися на публіці.

У Скарлетт вже є одна дитина — 6-річна дочка Роуз від колишнього чоловіка Ромена Дауріака. Жост же вперше стане батьком.

Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон і Колін Жост одружилися в жовтні минулого року. Актриса і сценарист програми Saturday Night Live оформили стосунки в ході скромної закритої церемонії, організованій для найближчих.