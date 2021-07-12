Кейт Миддлтон появилась на публике в сопровождении отца

Герцогиня Кетрин пребывала на самоизоляции после контакта с зараженным человеком

Двумя днями ранее супруга принца Уильяма посетила один из заключительных матчей Уимблоднского турнира, где она появилась в компании супруга. Этот выход стал первым публичным появлением после недельной самоизоляции, которая стала необходимостью, как следствие контакта герцогини Кетрин с носителем ковида.

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При этом, у Кейт Миддлтон не наблюдалось никаких симптомов заражения коронавирусом — она чувствовала себя хорошо. Однако, она приняла решение несколько дней оставаться дома.

[ + – ] Кейт Миддлтон в сопровождении отца - Майкл Миддлтона

Вчера герцогиня Кэтрин появилась на финальном матче теннисного турника в Уимблодне в сопровождении отца — Майкла Миддлтона. Об этом пишет Hello. Супруга принца Уильям внимательно следила за спортивным состязанием, а через некоторое время присоединилась к другим зрителям на трибуне, чтобы принять участие в создании "волны руками" — традиции, которая призвана поддержать спортсменов во время состязания.

Для своего появления на спортивных трибунах Кейт Миддлтон выбрала нежно -розовый тотал лук, в то время, как ее отец отдал предпочтение темно-синему классическому костюму и голубой рубашке, которые, в свою очередь, эффектно контрастировали с ярким галстуком.