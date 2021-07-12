Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в супроводі батька

Герцогиня Кетрін перебувала на самоізоляції після контакту із зараженою людиною.

Двома днями раніше дружина принца Вільяма відвідала один із заключних матчів Уімблоднского турніру, де вона з'явилася в компанії чоловіка. Цей вихід став першою публічною появою після тижневої самоізоляції, яка стала необхідністю, як наслідок контакту герцогині Кетрін з носієм ковіду.

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При цьому, у Кейт Міддлтон не спостерігалося ніяких симптомів зараження коронавірусом — вона почувала себе добре. Проте вона прийняла рішення кілька днів залишатися вдома.

[ + – ] Кейт Міддлтон в супроводі батька — Майкла Міддлтона

Вчора герцогиня Кетрін з'явилася на фінальному матчі тенісного турніру у Вімблдоні у супроводі батька — Майкла Міддлтона. Дружина принца Вільяма уважно стежила за спортивним змаганням, а через деякий час приєдналася до інших глядачів на трибуні, щоб взяти участь у створенні "хвилі руками" — традиції, яка покликана підтримати спортсменів під час змагання.

Для своєї появи на спортивних трибунах Кейт Міддлтон вибрала ніжно-рожевий тотал лук, тоді як її батько віддав перевагу темно-синьому класичному костюму і блакитній сорочці, які ефектно контрастували з яскравою краваткою.