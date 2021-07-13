"Запишет видео". Стало известно, когда Полякова расскажет больше о скандале с Меладзе

​Скандал с обвинениями Меладзе в сексуальном харрасменте не затухает. По теме высказались Анна Седокова и Оля Полякова — ее представитель дал комментарий Фокусу.

Певица Оля Полякова, которую певец Валерий Меладзе в интервью Собчак назвал фриком, опубликовала видео с ответным словом, адресуя сказанное обоим братьям Меладзе.

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"У вас с братом принято отмалчиваться и тихо делать денежку, — заявила Полякова. — Вместо того, чтобы раскаяться и извиниться, братья Меладзе выбрали унижать женщин. Сильно подгорело в вашей тусовочке после слов Каролины (Ани Лорак). Думаю, сильно, если так на нее надавили, по сути, затравили, и бедняжка отказалась от своих слов. Еще и виноватой осталась, хотя там все понятно. Очень благородно. Знаете, что? Теперь я готова рассказать больше и с подробностями о методах работы Константина Меладзе. И сделаю это в скором времени".

[ + – ] Оля Полякова о Меладзе и Лорак: "На нее надавили, по сути, затравили"

[ + – ] Скриншот из Инстаграма Оли Поляковой

С вопросом, действительно ли Оля Полякова готова рассказать больше о скандале с Меладзе, Фокус обратился в пиар-службу певицы. Оказалось, что Оля пока еще в раздумьях — стоит ли записывать новое видео или промолчать, тем самым закрыв тему.

По словам представительницы Оли Поляковой, "этот вопрос закрыт и возможно Ольга, если захочет, озвучит больше — это будет сделано для широкой публики в ее Instagram-аккаунте. Велика вероятность, что не сейчас".

Ирина Меладзе в передаче "Судьба человека" рассказала, что харрасмент в творческом коллективе был — только с противоположным знаком. По ее словам, это продюсеру приходилось "отбиваться" от домогательств восходящей звезды (сегодня — многодетной матери). Анна Седокова, принявшая обвинения на свой счет, за словом в карман не полезла. А Оля Полякова раздумывает, не записать ли еще одно видео, чтобы расставить в скандале с Меладзе все точки над "i".

Фокус вспомнил, как разгорался скандал по поводу харрасмента в украинско-российском шоу-бизнесе и группе "ВИА Гра".

[ + – ] "Золотой" состав "Виа-Гры". Надежда Грановская, Вера Брежнева, Анна Седокова

С чего начинался скандал о Меладзе и харрасменте

Недавние откровения украинской певицы Ани Лорак, которая уже несколько лет живет и выступает в России, вызвали волну отклика и у ее поклонников, и непосредственно в сфере шоу-бизнеса. В откровенном интервью ведущему Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" Ани Лорак рассказала о домогательствах, якобы имевших место со стороны продюсера Константина Меладзе. И тема продолжает развиваться.

Напомним, в скандальном интервью певица сообщила, что отказалась от "более тесных отношений" с 44-летним на тот момент продюсером Константином Меладзе, в то время как "другие артисты на это шли".

[ + – ] Ани Лорак на передаче "Судьба человека"

Ани Лорак о скандале с Меладзе: "Всем знакомым запретил со мной общаться"

"Думаю, Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но еще с интерната я была девочкой со своими понятиями и достоинством. Поэтому тот путь развития, который предлагал Костя, мне не подошел, — призналась звезда Корчевникову, не вдаваясь в подробности. — После этого в какой-то момент он мне сказал: "Ты знаешь, тебе никто не нужен. Ты самостоятельная личность, ты должна развиваться сама". И больше просто не брал трубку телефона, а всем своим знакомым запретил со мной общаться, потому что я не приняла его условия", — рассказала Лорак в своем интервью Корчевникову.

[ + – ] Скандальное интервью Ани Лорак - видео

Заявления Ани Лорак поддержали еще две украинские исполнительницы.

Ольга Полякова о Меладзе рассказала, что продюсер усаживал ее на колени прямо во время кастинга (тогда девушке было 17 лет).

Аналогичными откровениями поделилась и Татьяна Найник. Экс-участница "Виа-Гры" рассказала, что около 20 лет назад она также подверглась нелицеприятным действиям со стороны Константина. Тогда она дала отпор продюсеру, после чего Константин начал называть Татьяну "профнепригодной" и, по ее словам, "всячески травить".

Следует отметить, что сам Константин Меладзе никак ситуацию не комментировал, в то время как его брат Валерий в интервью Ксении Собчак обвинил девушек "в грязном пиаре" и опровергал все обвинения в адрес родственника.

А вот супруга певца — Альбина Джанабаева на прямой вопрос Ксении Собчак ответила уклончиво.

"Я не готова делать заявления и рассказывать, как все было в "ВИА Гре". Но я знаю Константина совсем с другой стороны", — отозвалась о Меладзе Джанабаева.

[ + – ] Валерий Меладзе в передаче "Осторожно! Собчак"

Ирина Меладзе о харрасменте: "Иногда женщины бывают злом"

На днях, по следам Ани Лорак, гостьей передачи "Судьба человека" стала и бывшая супруга Валерия Меладзе, которая, как выяснилось, не готова полностью опровергнуть вероятность харрасмента со стороны Константина Меладзе к девушкам в его музыкальных коллективах. Оказывается, Ирина Меладзе была готова выступить на стороне Ани Лорак и поддержать певицу.

При этом экс-супруга Валерия Меладзе уточнила, что были случаи нелицеприятного поведения и со стороны самих артисток. Так, Ирина Меладзе в передаче "Судьба человека" рассказала, что своими глазами видела, как к Константину приставала одна из его артисток на киевских съемках в начале нулевых годов.

"На съемке присутствовали Костя и одна дама, которая вела себя самым неприличным образом на глазах у всех. На второй день съемок я взяла с собой Яну (жену Константина Меладзе), и эту девицу пришлось поставить на место. Но потом она заявилась к нему домой с криками: "Костя, открой! Я знаю, что ты дома!". Иногда женщины бывают злом. То, что вытворяли эти артистки, было войной без правил. Они сметали жен и детей, которые появлялись на их пути", — утверждает Ирина Меладзе.

Анна Седокова: "Искренне жаль, что все это со всеми нами произошло"

Экс-жена Валерия Меладзе не назвала имени артистки, объяснив лишь, что эта дама все еще вращается в шоу-бизнесе и она — многодетная мать. Таким образом, под "подозрение" попала еще одна экс-солистка "Виа-Гра" — Анна Седокова, которая очень бурно отреагировала на нелицеприятные намеки со стороны Ирины Меладзе.

[ + – ] Анна Седокова

Скандал с Меладзе Анна Седокова прокомментировала Telegram-каналу "Антиглянец":

"Ну что вам сказать…

Ирина Меладзе в своем интервью не захотела назвать имя девушки, хотя очень отчетливо указала пальцем на многодетную мать. И в силу моей публичности, даже уважаемый мной канал написал, что это дерьмо принадлежит мне…

Ну уж нет. Я бы попросила Ирину все же назвать имя девушки, так как, надеюсь нехотя, она все же нанесла удар и по моим детям, и по моей семье. Антиглянец, миленький, я сейчас не единственная "бывшая участница и многодетная мать" прекрасной группы ВИА Гра. Вы бы погуглили перед тем, как упоминать меня в такой сомнительной истории.

Я ушла из этой группы очень давно. Не называла их имена, не раздавала интервью. Спустя 17 лет я озвучила свою правду в моей книге. Смогла ли я написать в ней абсолютно всю правду? Наверное, нет.

Мне очень долго было сложно все это пережить, думаю другим женщинам было сложнее . Только спустя лет десять вышло, но это не точно.

Я бы хотела, чтобы так продолжалось и дальше, но, боюсь, этот снежный ком (хочется написать вместо "снежный" другое слово, но, кажется, я написала его выше) уже не остановить.

У группы ВИА Гра было много красивых песен и красивая картинка, но за ней стоит много боли. Мне искренне жаль, что все это со всеми нами произошло", — рассказала певица.

Надежда Грановская вообще отказалась комментировать изданиям скандал вокруг обвинений в харассменте Константина Меладзе и быстро завершила разговор с журналистами.