"Запише відео". Стало відомо, коли Полякова розповість більше про скандал із Меладзе

Скандал зі звинуваченнями Меладзе в сексуальному харасменті не згасає. Щодо теми висловилися Анна Сєдокова й Оля Полякова — її представник дав коментар Фокусу.

Співачка Оля Полякова, яку співак Валерій Меладзе в інтервʼю Собчак назвав фріком, опублікувала відео з відповідним словом, адресуючи сказане обом братам Меладзе.

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"У вас із братом заведено відмовчуватися і тихо робити грошики, — заявила Полякова. — Замість того, щоб покаятися і вибачитися, брати Меладзе вибрали принижувати жінок. Сильно підгоріло у вашій тусівочці після слів Кароліни (Ані Лорак). Думаю, сильно, якщо так на неї натиснули, по суті, зацькували, і бідолаха відмовилася від своїх слів. Ще й винною залишилася, хоча там все зрозуміло. Дуже благородно. Знаєте, що? Тепер я готова розповісти більше і з подробицями про методи роботи Костянтина Меладзе. І зроблю це незабаром".

[ + – ] Оля Полякова про Меладзе та Лорак: "На неї натиснули, по суті, зацькували"

[ + – ] Скріншот з інстаграма Олі Полякової

З питанням, чи дійсно Оля Полякова готова розповісти більше про скандал із Меладзе, Фокус звернувся в піар-службу співачки. Зʼясувалося, що Оля поки ще в роздумах — чи варто записувати нове відео або промовчати, тим самим закривши тему.

За словами представниці Олі Полякової, "це питання закрите і можливо Ольга, якщо захоче, озвучить більше — це буде зроблено для широкої публіки в її Instagram-акаунті. Велика ймовірність, що не зараз".

Ірина Меладзе в передачі "Доля людини" розповіла, що харасмент у творчому колективі був — тільки з протилежним знаком. За її словами, це продюсеру доводилося "відбиватися" від домагань висхідної зірки (сьогодні — багатодітної матері). Анна Сєдокова, яка сприйняла звинувачення на свій рахунок, за словом у кишеню не полізла. А Оля Полякова роздумує, чи не записати ще одне відео, щоб розставити в скандалі з Меладзе всі крапки над "i".

Фокус згадав, як розгорявся скандал із приводу харасмента в українсько-російському шоу-бізнесі та групі "ВІА Гра".

[ + – ] "Золотий" склад "ВІА-Гри". Надія Грановська, Віра Брежнєва, Анна Сєдокова

З чого починався скандал про Меладзе і харасмент

Нещодавні одкровення української співачки Ані Лорак, яка вже кілька років живе і виступає в Росії, викликали хвилю відгуку й у її шанувальників, і безпосередньо у сфері шоу-бізнесу. У відвертому інтервʼю ведучому Борису Корчевнікову в програмі "Доля людини" Ані Лорак розповіла про домагання, нібито з боку продюсера Костянтина Меладзе. І тема продовжує розвиватися.

Нагадаємо, в скандальному інтервʼю співачка повідомила, що відмовилася від "більш тісних стосунків" із 44-річним на той момент продюсером Костянтином Меладзе, в той час як "інші артисти на це йшли".

[ + – ] Ані Лорак на передачі "Доля людини"

Ані Лорак про скандал із Меладзе: "Усім знайомим заборонив зі мною спілкуватися"

"Думаю, Костя відчував до мене симпатію. Будь я іншою людиною, моє життя пішло б по злітній смузі. Але ще з інтернату я була дівчинкою зі своїми поняттями і гідністю. Тому той шлях розвитку, який пропонував Костя, мені не підійшов, — зізналася зірка Корчевнікову, не вдаючись у подробиці. — Після цього в якийсь момент він мені сказав: "Ти знаєш, тобі ніхто не потрібен. Ти самостійна особистість, ти повинна розвиватися сама". І більше просто не брав слухавку, а всім своїм знайомим заборонив зі мною спілкуватися, тому що мені не сподобалися його умови", — розповіла Лорак у своєму інтервʼю Корчевнікову.

[ + – ] Скандальне інтерв'ю Ані Лорак — відео

Заяви Ані Лорак підтримали ще дві українські виконавиці.

Ольга Полякова про Меладзе розповіла, що продюсер садовив її на коліна прямо під час кастингу (тоді дівчині було 17 років).

Аналогічними одкровеннями поділилася і Тетяна Найник. Ексучасниця "ВІА Гри" розповіла, що майже 20 років тому вона також зазнала безсторонніх дій з боку Костянтина. Тоді вона дала відсіч продюсеру, після чого Костянтин почав називати Тетяну "профнепридатною" і, за її словами, "всіляко цькувати".

Варто зазначити, що власне Костянтин Меладзе ніяк ситуацію не коментував, у той час як його брат Валерій в інтервʼю Ксенії Собчак звинуватив дівчат "у брудному піарі" і спростовував усі звинувачення на адресу родича.

А ось дружина співака — Альбіна Джанабаєва на пряме запитання Ксенії Собчак відповіла ухильно.

"Я не готова робити заяви і розповідати, як все було у "ВІА Грі". Але я знаю Костянтина зовсім з іншого боку", — відгукнулася про Меладзе Джанабаєва.

[ + – ] Валерій Меладзе в передачі "Обережно! Собчак"

Ірина Меладзе про харасмент: "Іноді жінки бувають злом"

Днями, не відстаючи Ані Лорак, гостею передачі "Доля людини" стала і колишня дружина Валерія Меладзе, яка, як зʼясувалося, не готова повністю спростувати ймовірність харасменту з боку Костянтина Меладзе до дівчат у його музичних колективах. Виявляється, Ірина Меладзе була готова виступити на боці Ані Лорак і підтримати співачку.

При цьому ексдружина Валерія Меладзе уточнила, що були випадки неприємної поведінки і з боку власне артисток. Так, Ірина Меладзе в передачі "Доля людини" розповіла, що своїми очима бачила, як до Костянтина чіплялася одна з його артисток на київських зйомках на початку нульових років.

"На зйомці були присутні Костя та одна дама, яка поводилася дуже непристойно на очах у всіх. На другий день зйомок я взяла із собою Яну (дружину Костянтина Меладзе), і цю дівчину довелося поставити на місце. Але потім вона заявилася до нього додому з криками: "Костя, відкрий! Я знаю, що ти вдома!". Іноді жінки бувають злом. Те, що витворяли ці артистки, було війною без правил. Вони змітали дружин і дітей, які зʼявлялися на їхньому шляху", — стверджує Ірина Меладзе.

Анна Сєдокова: "Щиро шкода, що все це з усіма нами сталося"

Ексдружина Валерія Меладзе не назвала імені артистки, пояснивши лише, що ця дама все ще крутиться в шоу-бізнесі та вона — багатодітна мати. Так, під "підозру" потрапила ще одна екссолістка "ВІА Гри" — Анна Сєдокова, яка дуже бурхливо відреагувала на неприємні натяки з боку Ірини Меладзе.

[ + – ] Анна Сєдокова

Скандал із Меладзе Анна Сєдокова прокоментувала Telegram-каналу "Антиглянець":

"Ну що вам сказати…

Ірина Меладзе в своєму інтервʼю не захотіла назвати імʼя дівчини, хоча дуже чітко вказала пальцем на багатодітну матір. І через мою публічність навіть шановний мною канал написав, що це лайно належить мені…

Ну ні. Я б попросила Ірину все-таки назвати імʼя дівчини, оскільки, сподіваюся неохоче, вона все ж завдала удару і по моїм дітям, і по моїй родині. Антиглянець, миленький, я зараз не єдина "колишня учасниця і багатодітна мати" прекрасної групи ВІА Гра. Ви б погуглити перед тим, як згадувати мене в такій сумнівній історії.

Я пішла з цієї групи дуже давно. Не називала їхні імена, не роздавала інтервʼю. Через 17 років я озвучила свою правду в моїй книзі. Чи змогла я написати в ній абсолютно всю правду? Напевно ні.

Мені дуже довго було складно все це пережити, думаю, іншим жінкам було складніше. Тільки через років десять вийшло, але це не точно.

Я б хотіла, щоб так тривало й далі, але, боюся, ця снігова куля (хочеться написати замість "снігова" інше слово, але, здається, я написала його вище) вже не зупинити.

У групи ВІА Гра було багато гарних пісень і красива картинка, але за нею стоїть багато болю. Мені щиро шкода, що все це з усіма нами сталося", — розповіла співачка.

Надія Грановська взагалі відмовилася коментувати виданням скандал довкола звинувачень у харасменті Костянтина Меладзе і швидко завершила розмову з журналістами.