Эмма Бантон вышла замуж за отца своих детей

Знаменитости вместе уже 23 года

45-летняя британская певица и экс-солистка Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж за своего 42-летнего возлюбленного, британского певца Джейда Джонса. Официально пожениться пара решила после 23 лет совместной жизни. Молодожены воспитывают троих детей.

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Снимки с уютной семейной церемонии Эмма и Джейд опубликовали в инстаграме. Для свадьбы Бантон выбрала белоснежное платье длиной чуть выше колена с длинным шлейфом, а Джейд — эффектный пиджак Gucci и песочные брюки.

"Мистер и миссис Джонс",— подписала Эмма кадр с новоиспеченным мужем.

"Я и миссис Джонс",— так фото со свадьбы прокомментировал Джейд.

[ + – ] Скромная свадебная церемония Эммы Бантон и Джейда Джонса

Эмма и Джейд обручились еще в 2011 году, однако тогда Бантон заявила, что не хочет вступать в брак на гражданской или религиозной церемонии. Эмма публично заявляла, что им с Джейдом не нужна свадьба, чтобы подтвердить надежность их союза.

Последние 17 лет совместной жизни Джейд и Эмма живут душа в душу, но так было не всегда. В самом начале своих отношений Эмма и Джейд неоднократно расставались, а потом вновь сходились. До встречи с Джонсом у солистки Spice Girls были непродолжительные отношения с британским певцом Ли Бреннаном и американским актером Леонардо Дикаприо