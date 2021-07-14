Емма Бантон вийшла заміж за батька своїх дітей

Знаменитості разом уже 23 роки

45-річна британська співачка й екссолістка Spice Girls Емма Бантон вийшла заміж за свого 42-річного коханого, британського співака Джейда Джонса. Офіційно одружитися пара вирішила після 23 років спільного життя. Молодята виховують трьох дітей.

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Знімки із затишної сімейної церемонії Емма і Джейд опублікували в інстаграмі. Для весілля Бантон вибрала білосніжне плаття завдовжки трохи вище коліна з довгим шлейфом, а Джейд — ефектний піджак Gucci і пісочні штани.

"Містер і місіс Джонс", — підписала Емма кадр з новоспеченим чоловіком.

"Я і місіс Джонс", — так фото з весілля прокоментував Джейд.

[ + – ] Скромна весільна церемонія Емми Бантон та Джейда Джонса

Емма і Джейд побралися ще у 2011 році, проте тоді Бантон заявила, що не хоче вступати в шлюб на громадянській чи релігійній церемонії. Емма публічно заявляла, що їм з Джейдом не потрібне весілля, щоб підтвердити надійність їхнього союзу.

Останні 17 років спільного життя Джейд і Емма живуть душа в душу, але так було не завжди. На початку своїх відносин Емма і Джейд неодноразово розлучалися, а потім знову сходилися. До зустрічі з Джонсом у солістки Spice Girls були нетривалі стосунки з британським співаком Лі Бреннаном і американським актором Леонардо Ді Капріо