Шэрон Стоун впервые за семь лет вышла на красную дорожку в Каннах

Актриса не была гостьей Канн слишком долго

До завершения кинофестиваля в Каннах-2021 остается всего несколько дней, но красные дорожки показов фильмов становятся все более яркими и впечатляющими. Так, накануне, прошла премьера картины режиссера Ильдико Эньеди "История моей жизни", на которой, в роли главной гостьи красной дорожки, появилась актриса Шэрон Стоун. Ее появление привлекло внимание журналистов — актриса более семи лет не была частью кинособытия на французской Ривьере.

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[ + – ] Шэрон Стоун в платье Dolce&Gabbana. Канны-2021

Стоит ли акцентировать на том, что впечатляющее появление актрисы было одним из самых ярких в ходе марафона красных дорожек в Каннах-2021. Для выхода к поклонникам, журналистам и фотографам она остановила выбор на платье Dolce & Gabbana нежно-голубого цвета с декором в виде ярких цветов.

Премьеру картины также отметили своим появлением Поппи Делевинь, Джон Кортахарена и бывшая возлюбленная Эдриана Броуди — Лара Лието.

[ + – ] Поппи Делевинь на красной дорожке в Каннах-2021

Картина Эньеди, которая является экранизацией романа венгерского писателя Милана Фюшта, участвует в основном конкурсе. Действие фильма разворачивается в 1920-х. Джейкоб заключает пари со своим другом — он намерен взять в жены первую девушку, которая зайдет в кафе, где они сидят. Случайной избранницей Джейкоба оказывается француженка Лиззи, которую сыграла Леа Сейду. Вскоре после свадьбы Джейкоб начинает подозревать, что Лиззи ему изменяет…