Шерон Стоун уперше за сім років вийшла на червону доріжку в Каннах

Акторка не була гостею Канн занадто довго.

До завершення кінофестивалю в Каннах-2021 залишається всього кілька днів, але червоні доріжки показів фільмів стають все більш яскравими і разючими. Так, напередодні, пройшла премʼєра картини режисера Ільдіко Еньєді "Історія мого життя", на якій головною гостею червоної доріжки зʼявилася акторка Шерон Стоун. Її поява привернула увагу журналістів — акторка більше семи років не була частиною кіноподії на французькій Ривʼєрі.

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[ + – ] Шерон Стоун у сукні Dolce & Gabbana. Канни-2021

Чи варто акцентувати на тому, що разюча поява акторки була однією з найяскравіших у процесі марафону червоних доріжок у Каннах-2021. Для виходу до шанувальників, журналістів і фотографів вона зупинила вибір на сукні Dolce & Gabbana ніжно-блакитного кольору з декором у вигляді яскравих кольорів.

Премʼєру картини також відзначили своєю появою Поппі Делевінь, Джон Кортахарена і колишня кохана Едрієна Броуді — Лара Лієто.

[ + – ] Поппі Делевінь на червоній доріжці в Каннах-2021

Картина Еньєді, яка є екранізацією роману угорського письменника Мілана Фюшта, бере участь в основному конкурсі. Дія фільму розгортається в 1920-х. Джейкоб бʼється об заклад зі своїм другом — він має намір взяти в дружини першу дівчину, яка зайде в кафе, де вони сидять. Випадковою обраницею Джейкоба стає француженка Ліззі, яку зіграла Леа Сейду. Незабаром після весілля Джейкоб починає підозрювати, що Ліззі йому зраджує…