Тильда Суинтон появилась на красной дорожке в Каннах в сопровождении дочери

В программу кинофестиваля попало несколько картин с Тильдой Суинтон

Накануне одной из самых обсуждаемых премьер Каннского кинофестиваля — 2021 стал фильм "Париж, 13 округ" режиссера Жака Одиара. Немалую роль в этом событии сыграло появление на красной дорожке премьеры актрисы Тильды Суинтон, которая вышла к фотографам в сопровождении 23-летней дочери Онор Суинтон Бирн. К слову, несколько дней назад состоялась премьера картины "Сувенир: Часть2", в котором Онор досталась главная роль.

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[ + – ] Онор Суинтон Бирн и Тильда Суинтон в Каннах

Для выхода на красную дорожку в Каннах Тильда выбрала наряд модного дома Schiaparelli, в то время как Онор, по традиции, отдала предпочтение наряду от Chanel.

Для Тильды Суинтон Каннский фестиваль — 2021 стал очень плодотворным. Так, в рамках фестивальную программу попало сразу несколько фильмов с участием знаменитости. Тильда снялась в фильме "Сувенир: Часть 2" вместе с дочерью, а в конкурсную программу попали сразу два фильма, где она сыграла ключевые роли: "Французский вестник" режиссера Уэса Андерсона и "Память" тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула.