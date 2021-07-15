Тільда Свінтон з'явилася на червоній доріжці в Каннах у супроводі дочки

У програму кінофестивалю потрапило кілька картин з Тільдою Свінтон.

Напередодні однією з найбільш обговорюваних прем'єр Каннського кінофестивалю — 2021 став фільм "Париж, 13 округ" режисера Жака Одіара. Чималу роль у цій події зіграла поява на червоній доріжці прем'єри акторки Тільди Свінтон, яка вийшла до фотографам в супроводі 23-річної дочки Онор Свїнтон Бірн. До слова, кілька днів тому відбулася прем'єра картини "Сувенір: Частина 2", в якому Онор дісталася головна роль.

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[ + – ] Онор Свінтон Бірн і Тільда Свінтон в Каннах

Для виходу на червону доріжку в Каннах Тільда вибрала наряд модного будинку Schiaparelli, тоді як Онор, за традицією, віддала перевагу образу від Chanel.

Для Тільди Свінтон Каннський фестиваль — 2021 став дуже плідним. Так, до фестивальної програми потрапило відразу кілька фільмів за участю знаменитості. Тільда знялася у фільмі "Сувенір: Частина 2" разом з дочкою, а в конкурсну програму потрапили відразу два фільми, де вона зіграла ключові ролі: "Французький вісник" режисера Уеса Андерсона і "Пам'ять" тайського режисера Апічатпонга Вірасетакула.