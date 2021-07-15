Идеальная фигура в 58. Деми Мур в купальнике попала в объективы фотографов
Знаменитость публикует снимки с отдыха на островах в Греции
Лето продолжается, а вместе с ним продолжается и отпускная кампания селебрити. Далеко не весь голливудский и европейский звездный десант высадился в Каннах. Вот и 58-летняя Деми Мур вместе с 32-летней дочерью Румер по-прежнему отдыхают на европейских курортах. Уже несколько дней они пребывают в Греции и путешествуют по островам.
Утром актриса опубликовала в своем инстаграм снимок в купальнике, а днем папарацци засняли Деми на пляже — актриса прогуливалась по пляжу в фиолетовом бикини.
Отдых в Греции актриса называет райским и буквально светится от радости, а поклонники не устают щедро одаривать ее комплиментами.
"Шикарная женщина!", "Вы сногсшибательны! Выглядите на 30 лет",— пишут актрисе подписчики в социальных сетях.