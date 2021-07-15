Ідеальна фігура в 58. Демі Мур у купальнику потрапила в об'єктиви фотографів

Зірка публікує знімки з відпочинку на островах у Греції.

Літо триває, а разом із ним триває і відпускна кампанія селебріті. Далеко не весь голлівудський і європейський зірковий десант висадився в Каннах. Ось і 58-річна Демі Мур разом із 32-річною дочкою Румер як і раніше відпочивають на європейських курортах. Уже кілька днів вони перебувають в Греції і подорожують островами.

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[ + – ] Демі Мур на відпочинку в Греції

Вранці акторка опублікувала в своєму інстаграм знімок у купальнику, а вдень папараці зняли Демі на пляжі — акторка прогулювалася на пляжі у фіолетовому бікіні.

[ + – ] Демі Мур на пляжі в Греції

Відпочинок у Греції акторка називає райським і буквально світиться від радості, а шанувальники не втомлюються щедро обдаровувати її компліментами.

"Шикарна жінка!", "Ви надзвичайні! Виглядаєте на 30 років", — пишуть акторці підписники в соціальних мережах.