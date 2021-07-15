Жена Харви Вайнштайна официально оформила развод с продюсером

Бракоразводный процесс длился четыре года

Спустя четыре года судебного бракоразводного процесса 65-летний Харви Вайнштейн и 45-летняя Джорджина Чапман официально оформили развод. Судья документально подтвердил расторжение брака заключенного в тюрьме киномагната и дизайнера свадебных нарядов.

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[ + – ] Харви Вайнштайн и Джорджина Чапман

"Единственное, о чем думает Харви, — это счастье для его семьи и надежда, что о его детях всегда заботятся и они счастливы",— сказала представитель Харви Джуда Энгельмайер. "Он любит их и надеется, что они знают об этом, и что в один прекрасный день он сможет быть ближе к ним",— добавила она.

По сообщениям СМИ, Харви выплатил Джорджине денежную компенсацию в размере от 15 до 20 миллионов долларов. Экс-супруга Вайнштайна также получила опеку над их детьми, 10-летней дочерью Индией и 8-летним сыном Дашиэллом.

Процедуру развода с мужем Чапман начала в еще октябре 2017 года. Пара не дотянула до 10-летнего юбилея своего брака всего пару месяцев. Как только стало известно о преступлениях сексуального характера и изнасилованиях, в которых обвинялся Вайнштайн, Джорджина подала на развод. Из-за разбирательств в делах киномагната процедура затянулась почти на четыре года.

[ + – ] Эдриан Броуди и Джорджина Чапман

В настоящее время Джорджина пребывает среди гостей кинофестиваля в Каннах, где неоднократно была замечена в компании нового возлюбленного — Эдриена Броуди.