Дружина Гарві Вайнштайна офіційно оформила розлучення з продюсером

Шлюборозлучний процес тривав чотири роки

Через чотири роки судового процесу розлучення 65-річний Гарві Вайнштайн і 45-річна Джорджина Чапман офіційно оформили розлучення. Суддя документально підтвердив розірвання шлюбу ув'язненого кіномагната і дизайнера весільних нарядів.

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[ + – ] Гарві Вайнштайн і Джорджина Чапман

"Єдине, про що думає Гарві, — це щастя для його родини і надія, що про його дітей завжди дбають і вони щасливі", — сказала представниця Гарві Джуда Енгельмаєр. "Він любить їх і сподівається, що вони знають про це, і що в один прекрасний день він зможе бути ближче до них", — додала вона.

За повідомленнями ЗМІ, Гарві виплатив Джорджині грошову компенсацію в розмірі від 15 до 20 мільйонів доларів. Ексдружина Вайнштайна також отримала опіку над їхніми дітьми, 10-річною дочкою Індією і 8-річним сином Дашиеллом.

Процедуру розлучення з чоловіком Чапман почала ще в жовтні 2017 року. Пара не дотягнула до 10-річного ювілею свого шлюбу всього кілька місяців. Як тільки стало відомо про злочини сексуального характеру і зґвалтування, у яких звинувачувався Вайнштайн, Джорджина подала на розлучення. Через розгляди у справах кіномагната процедура затяглася майже на чотири роки.

[ + – ] Едрієн Броуді і Джорджина Чапман

Наразі Джорджина серед гостей кінофестивалю в Каннах, де неодноразово була помічена в компанії нового коханого — Едрієна Броуді.